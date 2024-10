[NYCC] Absolute Green Lantern et Martian Manhunter dévoilées par DC

Au NYCC, DC a continué de dévoiler des informations sur ses titres Absolute. En plus de Flash, nous apprenons qu'Absolute Martian Manhunter sera écrit par Deniz Camp et dessiné par Javier Rodriguez. Camp promet que ce sera le titre avec la réinvention la plus radicale de l'univers Absolute. Ici, Martian Manhunter ne viendra pas de mars. Le premier numéro est prévu pour mars 2025.

Concernant Absolute Green Lantern , Sojourner "Jo" Mullein, Hal Jordan, John Stewart et Guy Gardner devraient avoir un rôle dans la série écrite par Al Ewing et dessinée parJahnoy Lindsay. Apparemment, l'histoire nous montrera une lanterne verte géante qui s'écrase sur une ville.