[Sorties Comics] Mercredi 09 Octobre

Hi Comics



Pas de note

Imaginez un monde où Goldenfold, et non Rick Sanchez, est l’intelligence suprême de l’univers ! Oui, le prof de maths de Morty, le moustachu un peu louche, mentalement instable, très colérique et incompétent. Dans le multivers, tout est possible…

Goldenfold et sa nièce parcourent toutes les réalités à la recherche de la perfection mathématique, de l’aventure sans fin et de la domination. Rick et Morty, surtout Rick, cherchent le milkshake parfait et ils pourraient ne jamais l’obtenir à cause du pouvoir oppressant des mathématiques…



Habitué à l’univers de Rick & Morty, le scénariste Alex Firer (Rick & Morty: Rick’s New Hat, Rick & Morty Presents: Birdperson…) et l’artiste Fred C. Stresing (Rick & Morty: Meeseeks P.I., Invader Zim…) capturent l’esprit humoristique de la série dans cette relance accessible de la franchise !

Prix : 19.95€