[Sorties Comics] Mercredi 02 Octobre

Panini Comics



Pas de note

Gerry Duggan, Kieron Gillen, Lucas Werneck, R.B. Silva…



Les X-Men sont au plus bas, mais ils ne s’avouent pas vaincus pour autant. Polaris prête main-forte aux mutants exilés, tandis que Xavier et son équipe se cachent en dehors de l’espace-temps où il élabore un plan afin de retourner la situation. Le Fauve est quant à lui chargé de traquer… le Fauve !

(Contient les épisodes US Fall of the House of X (2024) 2, Rise of the Powers of X (2024) 2, X-Force (2019) 49, X-Men (2021) 31, Dead X-Men (2024) 2 et Cable (2024) 2, inédits)

Prix : 16€