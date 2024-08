Deadpool et Wolverine : 500 millions de dollars et premiers records

Here comes the money !

Comme vous le savez sans doute déjà, Deadpool et Wolverine a cartonné sur le sol américain et dans le monde, dépassant largement les prévisions des spécialistes. Avec une entrée aussi fracassante, il n'est pas étonnant de voir de nouveaux chiffres et records tombés.

Pour ce qui est des chiffres, il est à noter que c'est à présent officiel : Deadpool et Wolverine a passé le cap des 500 millions de dollars de recettes en à peine quelques jours d'exploitation. A ce rythme, les spécialistes s'accordent d'ailleurs à dire que le film devrait passer le milliard sans aucun problème.

Pour ce qui est des records, ils sont pour le moment relativement modestes, mais ils existent bel et bien. Ainsi, on notera qu'il s'agit du meilleur démarrage pour les acteurs Ryan Reynolds et Hugh Jackman mais également pour le réalisateur Shawn Levy. Enfin, le film a réalisé 25.3 millions de dollars de recettes ce mardi ce qui fait de Deadpool et Wolverine le film ayant réalisé le meilleur résultat pour un film Rated R un mardi soir. Pour info, le précédent record était détenu par une adaptation de comics... Joker.

