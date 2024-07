Deadpool et Wolverine explose les chiffres des prévisions

Maj du 29/07 :

Les derniers chiffres autour de Deadpool et Wolverine sont tombés. Pour rappel, les estimations parlaient d'un top départ à 165 millions de dollars sur le sol américain, ce qui était d'ores et déjà considéré comme étant un très bon résulat. Sachez que les estimations ont largement été dépassées puisque le film a réalisé pas moins de 233 millions de dollars sur le sol américain et 438 millions de dollars au global.

En somme, un lancement tout bonnement incroyable !

- - -

Maj du 28/07 :

Après les chiffres de l'avant-première aux Etats-Unis, ce sont les chiffres du premier jour d'exploitation du côté de l'oncle Sam qui ont été divulgués. Et autant dire qu'il s'agit d'un EXCELLENT démarrage pour Deadpool et Wolverine puisqu'il a réalisé 96 millions de dollars. Il s'agit tout simplement du sixième meilleur démarrage de l'histoire !

Un bon début qui ne peut que laisser présager le meilleur pour le petit dernier de l'écurie Marvel.

- - -

Hier, nous vous dévoilions les premiers chiffres français de Deadpool et Wolverine (news disponible ici). Aujourd'hui, ce sont les premiers chiffres américains qui ont été dévoilés. Et autant dire que, cette fois encore, le film s'en est très bien sorti puisqu'il a fait 38.5 millions de dollars pour son avant-première. Autrement dit, c'est un meilleur résultat que celui des deux premiers Deadpool réunis.

A présent, reste à savoir si le film continuera sur son excellente lancée.