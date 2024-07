Deadpool et Wolverine : Résultats du premier jour en France

Deadpool et Wolverine vient tout juste de sortir en France. Un film très attendu et plutôt bien accueilli jusque-là par la presse spécialisée mais qu'en est-il du film en terme de chiffres ? Eh bien pour le moment, le film ne s'en sort pas si mal puisqu'il a attiré 265.475 spectateurs pour son premier jour dans l'héxagone. Un chiffre qui n'est en rien révolutionnaire mais qui reste supérieur à ceux de Deadpool 2 et Logan . Par contre, il reste en dessous de Deadpool premier du nom qui avait attiré 285.711 spectateurs pour son premier jour.

A présent, reste à savoir si ce chiffre sera aussi bon aux Etats-Unis et, bien sûr, s'il sera aussi bon sur l'ensemble de sa durée d'exploitation.