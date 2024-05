[Sorties Comics] Mercredi 29 Mai

Panini Comics



Pas de note

Colin Kelly, Jackson Lanzing, Kev Walker, Alex Lins



Les Gardiens de la Galaxie étaient autrefois une famille, certes dysfonctionnelle, dont tous les membres étaient soudés. À présent, ils ont été détruits par leur ancien coéquipier Groot. Mais les choses sont-elles réellement telles qu'elles paraissent ?

(Contient les épisodes US Guardians of the Galaxy (2023) 6-10 et Annual, inédits)

Prix : 19€