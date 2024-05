[Sorties Comics] Vendredi 24 Mai

Vestron



Pas de note

Ce troisième et dernier tome de Transformers vs. G.I. Joe dépasse toute conception humaine de la notion de folie !



Dans l’ordre : La Terre est détruite. L’Oktober Guard revendique Cybertron comme la Nouvelle Transylvanie. Roadblock a été capturé et est contraint d’être chef cuisinier pour Cobra. Falcon et Duke doivent s’échapper de Cybertron avant qu’elle ne se transforme en bot. Crystal Ball prédit l’avenir de Serpentress : elle aura un enfant qui deviendra l’Empereur Cobra… Et ceci n’est qu’un aperçu des incroyables aventures contées dans ce livre !



Et après ? On en fera UN FILM !! Découvrez sa bande annonce et les coulisses du tournage à la fin de l’album…

Prix : 20.95€