Fantax de retour en film et en BD

La France a son lot de super-héros, et Fantax est l'un des plus connus. Il a été créé en 1946 par J. K. Melwyn-Nash (Marcel Navarro) et Chott (Pierre Mouchot), soit avant bien des super-héros américains. Le personnage revient sur le devant de la scène pour deux projets. Le premier n'est rien de moins qu'un film en prise de vues réelles, produit par le studio parisien Imagineers Studio. Le tournage est prévu de débuter à l'été 2025 à Paris et en Angleterre.

Le second a été annoncé sur le Facebook de Thierry Mornet. Il va scénariser une bande dessinée d'une cinquantaine de pages sur le personnage. Intitulé "Ô Vieillesse ennemie !", elle sera dessinée par Paskal Millet. Le but est de relancer ce super-héros culte, et ce premier tome des Nouvelles Aventures de Fantax est prevu de sortir aux Éditions Connaître Chott en janvier 2025 pour le festival international de la BD d'Angoulême. Ce projet est supervisé par Tanguy Mouchot, le petit-fils de Pierre Mouchot.