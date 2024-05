[Sorties Comics] Mercredi 22 Mai

Panini Comics

Kevin J. Anderson, Tom Veitch, Chris Gossett, Tony Akins…



Cinq mille ans avant la naissance de Luke Skywalker, l’Empire Sith règne sur la galaxie au pic de sa puissance. Néanmoins, la Grande Guerre de l’Hyperspace risque de provoquer sa chute… Puis, un millénaire plus tard, deux légendes Jedi émergent : Nomi Sunrider et Ulic Qel-Droma.

(Contient les épisodes US Star Wars: Tales of the Jedi – The Golden Age of the Sith (1996) 1-5, Star Wars: Tales of the Jedi – The Fall of the Sith Empire (1997) 1-5, Star Wars: Tales of the Jedi (1993) 1-5 et Star Wars Tales: Tales of the Jedi – The Freedon Nadd Uprising (1994) 1-2, précédemment publiés dans Star Wars – La Légende des Jedi 1-3)

Prix : 26€