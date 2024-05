Une date pour le film Supergirl: Woman of Tomorrow

Les annonces sur le film Supergirl : Woman of Tomorrow arrivent au compte-goutte, normal puisqu'il n'est pas prévu pour tout de suite. Sa date de sortie a été officiellement donnée, le film arrivera dans les salles américaine le 26 juin 2026, soit le 24 juin 2026 pour la France. L'actrice principale est connue depuis le début de l'année, il s'agit de Milly Alcock (House of the Dragon), et la réalisation du film revient à Craig Gillespie (Cruella) sur un scénario de Ana Nogueira (The Vampire Diaries). Il s'agira du deuxième film du nouvel univers DC après Superman de James Gunn, et de l'adaptation du comics de Tom King et Bilquis Evely.