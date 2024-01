Milly Alcock sera Supergirl dans le DCU

Il y a 5 jours, deux actrices étaient en lice pour devenir la nouvelle Supergirl au cinéma. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une puisque ce sera Milly Alcock. L'actrice australienne est connue pour avoir joué la jeune Rhaenyra Targaryen dans la série TV House of the Dragon. Les rumeurs veulent qu'elle apparaisse dans le film Superman Legacy de James Gunn, mais rien de sûr pour le moment. Elle sera en revanche la Supergirl officielle du nouvel univers DC de Gunn et Peter Safran, et elle apparaitra dans un film DC avant d'être à l'affiche de son propre film intitulé Supergirl: Woman of Tomorrow, basé sur le comics de Tom King et Bilquis Evely. Ce projet n'a par ailleurs toujours pas de réalisateur.