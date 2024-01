Deux actrices en concurrence pour Supergirl dans le DCU

La pré-production de Superman : Legacy suit son cours et les castings s'intensifient. Aujourd'hui, ce sont deux noms qui sont retenus pour incarner Supergirl dans le DCU, avec une première apparition prévue dans le film de James Gunn en 2025.

D'après The Hollywood Reporter, deux actrices ont effectué des tests devant le boss de DC Studios et son compère Peter Safran. Il s'agit de Milly Alcock, révélée dans House of the Dragon en 2022, et Meg Donnelly, encore assez méconnue du grand public et qui a déjà prêté sa voix à Kara dans des films animés DC.

Supergirl sera un personnage important du premier chapitre de ce nouveau DCU puisqu'on la retrouvera à l'affiche de son propre film solo Supergirl : Woman of Tomorrow, basée sur le comics de Tom King et Bilquis Evely avec un scénario écrit par Ana Nogueira.