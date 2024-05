[Review VF] Briar, la rebelle au bois dormant, tome 1

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Briar, la rebelle au bois dormant, tome 1, écrit par Christopher Cantwell et dessiné par German Garcla. Il sortira le 17 mai pour 19 euros. Il contiendra les titres US Briar #1-4.

Cent ans après être tombée dans un profond sommeil, Briar Rose s'éveille, et découvre avec effroi qu'en son absence, son Ancien époux tyrannique a laissé leur royaume sombrer dans la misère et le chaos. Accablée par les trahisons, les lourdes prophéties, et un corps meurtri, Briar et sa bande de marginaux devront trouver la force de survivre sur ces terres désolées où la magie se meurt. Guidés par un ardent désir de vengeance, Briar et son peuple finiront-t-ils seulement par trouver la paix et à vivre heureux ?

Depuis mon réveil, je suis un animal à l'agonie.

Briar est un comics surprenant à plus d'un titre. Débutant avec un récit tout ce qu'il y a de plus conventionnel dans l'univers des contes, il en prend rapidement la direction opposée avant de multiplier les influences diverses et les mélanges de registre. D'un côté, vous avez des codes des contes, de l'autre, vous avez du dark fantasy. C'est ainsi que se cotoient châteaux, forêts, monstres et autres joyeusetés. A ce titre, la cover est plutôt représentative du l'oeuvre puisque vous avez bien un personnage tiré des contes avec ce que cela implique mais ce dernier tient fermement une épée ensanglantée. De plus, l'idée n'est pas non plus de se contenter de jouer avec les codes. Cantwell n'hésite pas à apporter de la profondeur à l'univers et à ses personnages notamment en jouant avec les traumatismes de la princesse. Cela a l'air de rien, mais le fait qu'elle ne veuille plus dormir, par exemple, est une excellente idée.

La narration est intelligente et le vocabulaire utilisé dans les dialogues est bien équilibré, ce qui permet de rester dans le ton des contes mais tout en y ajoutant une dimension plus éclatée sans pour autant tomber dans la parodie ou le too much. Finalement, le seul "too much" du récit concernerait plutôt le rapport à la violence. Le gore est nécessaire mais il est, parfois, assez mal amené voire maladroit ce qui nous donne une idée de surenchère, de gratuité.

Je ne... dormirai... plus jamais...

Pour ce qui est de la partie graphique, elle est assez inégale. Certaines planches, comme les premières, rendent plutôt bien en jouant à fond la carte du conte. A l'inverse, d'autres manquent un peu de force. De manière générale, le travail proposé reste tout de même plutôt bon. Le découpage est extrêmement convenu et on peut se demander si le tout ne manque pas un peu de "prise de risque" mais d'un autre côté, cela accompagne assez bien le principe de la revisite des contes. Après tout, le but n'est pas non plus de tomber dans le "trop cartonnesque" et de lorgner sur du "I hate fairyland".

En bonus, vous trouverez une carte, un carnet de croquis et les covers. Concernant ces dernières, on notera d'ailleurs qu'elles restent globalement en-dessous de la cover principale.