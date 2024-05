[Review VF] Sacrifice Tome 1

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Sacrifice Tome 1 écrit par Rick Remender et dessiné par Max Fiumara. Il sortira le 24 mai pour 21 euros. Il contient les titres US The Sacrificers vol.1 (#1-5).

Il est possible de vivre dans un monde en harmonie, mais il faut payer le prix. Le prix est élevé, mais simple. Chaque foyer doit offrir un de ses enfants en sacrifice. Alors que l'échéance arrive, un fils qui n'a jamais été aimé par sa famille doit partir honorer cette dette, mais il ignore qu'il sera peut-être l'une des clefs qui pourra enfin briser ce cycle de souffrance...

L'harmonie parfaite et l'ordre absolu à une simple condition... Un simple sacrifice...

Rick Rememder prend son temps pour nous proposer un univers extrêmement intriguant. La narration plutôt atypique ainsi que les dialogues nous présentent un univers sombre, qui interroge et qui donne vraiment envie d'en découvrir plus. Les twists sont bien amenés et apportent un certain rythme au titre sans pour autant tomber dans la surenchère, le popcorn. Au contraire, on serait même plus sur un récit intimiste, aux dialogues justes et à la portée universelle.

Dans les faits, on suit deux univers : celui des sacrifiés et celui de ceux qui orchestrent les sacrifices pour, bien évidemment, finir par les réunir en grande pompe. Les deux côtés sont bien exploités et aucun ne prend vraiment le pas sur l'autre en terme d'intérêt. Autant dire que l'on attend le tome 2 avec une certaine curiosité.

Comment croire à un avenir brillant... Quand on en a jamais eu ?

Pour ce qui est de la partie graphique, elle est assez exceptionnelle. Colorisation, design des personnages, mise en page, découpage... tout est de qualité. Rien que les premières planches mettant en avant la sorte de famille d'oiseaux bleus sont des petits bijoux. Idem pour l'endroit où sont amenés les sacrifiés qui, tout en reprenant le principe l'île des plaisirs de Pinocchio, redouble d'inventivités et multiplie les claques visuelles. A ce titre, la cover, aussi belle soit-elle, ne reflette que bien peu toute la majesté du contenu.

En bonus, vous trouverez une postface et une galerie de très belles variant covers.