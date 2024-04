Robin venge sa mort dans une nouvelle série DC

Suite à Death in the family

DC a annoncé une nouvelle mini-série de 4 chapitres prévue pour faire suite à un récit culte de Batman , Death in the family. Petit rappel, dans cette histoire, le Joker tue le 2ème Robin , Jason Todd. Eh bien cette future série racontera la récupération et la vengeance de Jason Todd . Elle s'intitulera From the DC Vault: Death in the Family: Robin Lives!, sera écrite par J.M. Dematteis et dessinée par Rick Leonardi et le premier numéro americain arrive le 10 juillet.

Pour être plus précis cette mini-série fait suite au fac-simile qui a permis de rééditer l'histoire en 2023, mais avec l'autre fin, puisque les lecteurs de l'époque, en 1988, avait voté pour la mort ou non de Robin . Donc, en 2023, nous découvrions ce qui aurait pu se passer à l'époque, et la survie de Jason Todd . Vous trouverez deux couvertures et des crayonnés de la mini-série ci-dessous.