[Review VF] Dawn of Green Arrow & Black Canary tome 1

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Dawn of Green Arrow & Black Canary tome 1, écrit par Joshua Williamson et Kelly Thompson et dessiné par Sean Izaakse, entre autre. Il sortira le 29 mars pour 24 euros. Il contient les titres US Green Arrow #1-6 + Birds of Prey #1-6.

Perdu sur une planète qui n'est pas la sienne depuis la dernière crise cosmique, Olivier Queen est recherché par sa famille. Roy Harper et Black Canary vont s'unir pour tenter un sauvetage qui s'annonce plus compliqué que prévu : des forces maléfiques sont déterminées à les séparer à tout prix, dont un certain Troublemaker...

J'ai peut-être formé Roy et Connor , mais elle était déjà au top avant de me rencontrer. C'est la meilleure d'entre nous. Grâce à elle, j'ai gardé les pieds sur terre et je me suis moins comporté comme un c****. J'étais si énervé contre le monde entier quand j'ai quitté l'île, que j'ai cru y avoir laissé mon coeur. Mais elle l'a trouvé.

Après une introduction rapide et claire grâce à laquelle il est impossible d'être perdu, on entre très vite dans le vif du sujet : la famille. Il s'agit du point central de l'ouvrage mais aussi le point sur lequel le scénario se repose. En effet, le principe de cet ouvrage est simple, intriguant et assez original. Pour résumer la chose, la famille Green Arrow est obligé d'être séparé pour des raisons de sécurité. Nous avons donc Green Arrow d'un côté, qui veut rentrer chez lui et la famille de Green Arrow de l'autre qui tente de le retrouver. L'histoire est bien construite et propose son lot de surprises.

Pour ce qui est de la seconde histoire elle n'est pas en reste et ce, bien qu'elle soit plus orientée vers l'action. Le rythme est maîtrisé et cela se lit très rapidement. Il s'agit clairement du type d'histoire qui ne laisse pas un incroyable souvenir mais devant laquelle on passe tout de même un bon moment.

Il ne vaut mieux pas que notre famille se retrouve au complet. C'est pour ça que, quoi que je fasse... Je me retrouve toujours paumé quelque part.

Pour ce qui est de la partie graphique, les dessins de Sean Izaakse sont bons. Il n'y a aucun problème avec eux. On appréciera, entre autre, les poses dynamiques des personnages ainsi que les proportions de ces derniers. A l'inverse, ceux de Leonardo Romero ne plairont pas forcément à tout le monde. A ce sujet, on notera également que le passage d'un dessinateur à l'autre se fait dans la douleur tant les styles sont différents.