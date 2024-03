Une série Zatanna pour le Black Label de DC

DC Comics continue d'exploiter son Black Label et bonne surprise, il ne s'agit pas d'un énième titre consacré au Chevalier Noir mais d'une série dédiée à la magicienne Zatanna.

Cette série au ton plus mature intitulée Zatanna : Bringing the House Down sera écrite par Mariko Tamaki et dessinée par Javier Rodriguez.

La fille de Zatara est employée dans un hotel bas de gamme de Las Vegas et plutôt que d'utiliser ses pouvoirs, elle fait des petits tours de magie pour divertir le public. Mais quand un démon apparait devant elle sur scène, elle est obligée de se retrousser les manches et renouer avec ses capacités supernaturelles. Le synopsis promet également un voyage dans son passé et son enfance.

Un casting 5 étoiles sera également au rendez-vous pour les variant covers avec des illustrations d'Alvaro Martinez Bueno, Jorge Jimenez et Mikel Janin. Trois premières planches de Rodriguez ont également été dévoilées. Zatanna : Bringing the House Down #1 est à découvrir en juin prochain.