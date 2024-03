Résumé des annonces Urban Comics pour mai 2024

Pour éviter de perdre les bonnes habitudes, MDCU vous résume les annonces de l’éditeur pour le mois de mai qui démarre le cycle Aventure & Fantasy qui s’étendra jusqu’en juillet.

On commence par du Batman avec Batman white knight presents : Generation Joker . Un spin-off à la saga White Knight qui se déroule après BATMAN – BEYOND THE WHITE KNIGHT. Sean Murphy est cette fois accompagné par Clayton McCormack & Katana Collins au scénario, avec Mirka Andolfo (Harley Quinn) au dessin. Ce titre sortira le 3 mai pour 17 €. Il sera accompagné d’une version Noir & Blanc à 24 €.

SYNOPSIS : Lorsque, Bryce et Jackie, les jumeaux du Joker et de Harley Quinn s'enfuient dans une Batmobile volée, seul l'hologramme de Jack Napier , a un espoir de les ramener chez eux sains et saufs et de les tenir à l'écart des séides du Joker . Mais le crime n'est pas la seule tentation à laquelle ils vont être confrontés : les enfants découvrent un secret qui pourrait ramener leur père à la vie pour de bon ! Arriveront-ils à faire revivre le plus grand ennemi du Chevalier Noir ?

Le même jour sortira une réédition de The Wake dans la collection DC Black Label à 24 €.

SYNOPSIS : Lorsqu'elle est arrachée à ses recherches pour rejoindre une expédition secrète gouvernementale en plein Arctique, la biologiste marine Lee Archer ne se doute pas une seconde de ce qu'elle s'apprête à découvrir par 300 pieds sous la calotte glaciaire. Après avoir été présentée à l'équipe de spécialistes en tous genres, Lee découvre dans un caisson la raison d'être de cette expédition top secrète : le spécimen vivant d'une véritable chimère marine, une sirène...

Le 17 mai, c’est une nouvelle série qui démarre avec Aurore la rebelle au bois dormant tome 1 au format Urban pour 19 €. Christopher Cantwell (Everything) et German GÁRCIÁ proposeront une variation du conte la Belle au bois dormant.

SYNOPSIS : Cent ans après être tombée dans un profond sommeil, Briar Rose s'éveille, et découvre avec effroi qu'en son absence, son Ancien époux tyrannique a laissé leur royaume sombrer dans la misère et le chaos. Accablée par les trahisons, les lourdes prophéties, et un corps meurtri, Briar et sa bande de marginaux devront trouver la force de survivre sur ces terres désolées où la magie se meurt. Guidés par un ardent désir de vengeance, Briar et son peuple finiront-t-ils seulement par trouver la paix et à vivre heureux ?

Toujours dans le thème de la Fantasy, c’est la sortie du tome 2 de Dark knights of Steel , où Tom Taylor (Injustice) continue sa réinvention de l’univers DC à l'époque médiévale avec Yasmine Putri au dessin. Ce second tome bénéficiera d'une couverture alternative à 19 €.

SYNOPSIS : Aux portes de la mort, Batman se cache pour essayer de se remettre de ses blessures et de la trahison de son frère d'armes, Kal-El. Loin de là, la bataille pour les Trois Royaumes s'enveniment et prend vite une tournure dramatique, alors que les ennemis se révèlent et que de sombres secrets se répandent comme le sang sur le champ de bataille... Les héros parviendront-ils à éviter à cette guerre l'issue la plus funeste ?

À partir du 24 mai, vous pourrez retrouver la suite de Batman Nocturne par Ram V (Toutes Les Morts De Laila Starr) avec un tome 4 à 19 €.

SYNOPSIS : Batman, désormais sous le contrôle d'un démon Azmer, est retenu captif en attendant son exécution publique par pendaison. Gotham est devenue une terre de non-droit sous l'emprise de l'impitoyable famille Orgham, dont le pouvoir est dorénavant incontesté depuis que la Bat-Famille a été mise en déroute. Seule une alliance contre-nature des plus grands alliés et ennemis de Batman pourrait sauver le justicier de la potence... mais peut-être est-ce déjà trop tard.

On reste dans l’univers DC avec la sortie du tome 1 de Wonder Woman: Hors-la-loi qui marque le retour de Tom King (Mister Miracle) sur un titre régulier accompagné par Daniel Sampere (Dark Crisis) pour les dessins. Un tome épais de 216 pages pour 19 €.

SYNOPSIS : Un massacre vient d'avoir lieu. La coupable serait une mystérieuse Amazone. Devant une telle atrocité, le Congrès n'a d'autre choix que de promulguer l'Amazon Safety Act, défendant le sol américain à toute citoyenne de Themyscira. Pour que cette loi soit appliquée au plus vite, le gouvernement met au point une équipe spéciale, dont le but est de bannir celles qui refusent d'obtempérer, et ce, par tous les moyens nécessaires. C'est donc une Wonder Woman hors-la-loi qui va devoir démêler le vrai du faux dans cette affaire. Et la vérité risque de la surprendre…

Pour les autres sorties du 24 mai, on se tourne vers les séries de l'éditeur Image Comics avec deux nouvelles séries. Tous d’abord la série Kaya entièrement écrite et dessinée par le dessinateur de Deadly Class, Wes Craig. Le tome 1 bénéificera d’une offre de lancement de 10 €.

SYNOPSIS : Après la destruction de son village, la jeune Kaya se voit confier une mission : elle doit accompagner son petit frère jusqu'à un lointain refuge, où celui-ci est destiné à découvrir le secret de l'empire tout-puissant qui a ravagé leur monde. Armé de son bras magique et d'un mental d'acier, Kaya parviendra-t-elle à traverser ce monde hostile peuplé de monstres et de mutants en tout genre ?

Ainsi que le tome 1 de Sacrificers, la nouvelle série de Rick Remender (Black Science) accompagné de Max FIUMARA (Abe Sapien) pour les dessins. Ce premier tome sortiera au format Urban pour 19 €.

SYNOPSIS : Il est possible de vivre dans un monde en harmonie, mais il faut payer le prix. Le prix est élevé, mais simple. Chaque foyer doit offrir un de ses enfants en sacrifice. Alors que l'échéance arrive, un fils qui n'a jamais été aimé par sa famille doit partir honorer cette dette, mais il ignore qu'il sera peut-être l'une des clefs qui pourra enfin briser ce cycle de souffrance…

Enfin le 31 mai sortira un nouveau volume de Batman Chronicles marquant la fin de l’année 1989. Un épais volume de 39 € avec le contenu suivant : Detective Comics #596-609 + Detective Comics Annual #2.

SYNOPSIS : Au sommet de sa popularité, Batman continue de marquer son empreinte sur le comics alors que la fin des années 1980 se profile. Alan GRANT et Norm BREYFOGLE continuent leur run inoubliable sur la série et Sam HAMM, le scénariste du film Batman de Tim BURTON, signe le récit "Blind Justice ", qui mettra le justicier masqué autant que son alter-ego Bruce Wayne face à de nouveaux périls. Cette fin d'année 1989 et son numéro #600 est également l'occasion de souffler les 50 bougies du Chevalier Noir , en invitant un parterre d'invités exceptionnels à participer à l'écriture du mythe.

On termine ce mois de mai par le lancement de Void Rivals par Robert Kirkman (The Walking Dead) et Lorenzo De Felici (Oblivion Song) qui marque le début de la collection Energon Universe chez Urban Comics. Ce premier tome de 17 € bénéficiera d'une couverture alternative à 19 €.

SYNOPSIS : Depuis des siècles, deux peuples rivaux se livrent une guerre sans merci pour les dernières ressources disponibles de leur système stellaire. Une situation devenue critique depuis la formation d'un trou noir autour duquel grativent désormais les vestiges des deux civilisations en guerre. Ainsi débuta la guerre de l'Anneau Sacré...

Darak et Solila, deux pilotes rivaux en mission pour leur peuple, s'écrasent sur une planète désolée et doivent se résoudre à coopérer sous peine de périr. Mais leur présence a provoqué le réveil d'une puissante entité et précipité une succession d'événements dont la formidable ampleur reste encore à déterminer !

Enfin, sans forcément être des nouvelles annonces, petits rappels de titres déjà annoncés, mais décalés par l’éditeur. À savoir Life Is Strange Intégrale tome 1 et 2 dans la collection Urban Blast! pour le 31 mai.