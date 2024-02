[Sorties Comics] Vendredi 16 Février

Urban Comics



Pas de note

La Batmania se poursuit, et le Chevalier Noir s'impose plus que jamais comme le fer de lance de DC. Les auteurs les plus talentueux se succèdent pour explorer le mythe, parmi lesquels Marv WOLFMAN qui va introduire pour la première fois le personnage de Tim Drake, Mindy NEWELL explorant une version de Catwoman proche de celle de Frank MILLER dans BATMAN - ANNÉE UN, ou encore Grant MORRISON qui avec ARKHAM ASYLUM confronte le lecteur et l'Homme Chauve-Souris à la folie de Gotham. BATMAN CHRONICLES poursuit son exploration du mythe de Batman avec la suite de l'année 1989, ou ce que l'âge Sombre des comics a su faire de mieux.

Contenu vo : Batman #440-442+ The New Teen Titans #60-61 + Secret Origins Special #1 + Secret Origins #36, #39, #44 + Catwoman: Her Sister's Keeper #1-4 + Arkham Asylum TP

Prix : 39€