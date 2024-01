Quatre artistes de renom pour le relaunch des Tortues Ninja d'Aaron

L'actu comics récente a été marquée par l'annonce du relaunch à venir de la série Teenage Mutant Ninja Turtles par Jason Aaron. Un scénariste de talent qui sera accompagné par un casting artistiques 5 étoiles, récemment confirmé par l'auteur et IDW.

Les 4 premiers numéros du titre seront chacun illustrés par un dessinateur différent et se focaliseront sur une tortue. TMNT #1 sera sur Raphael par Joëlle Jones, #2 sur Michelangelo par Rafael Albuquerque, #3 sur Leonardo par Cliff Chiang et #4 sur Donatello par Chris Burnham. Albuquerque reprendra ensuite la main pour le second arc.

En 2024, IDW célèbre en grandes pompes le quarantième anniversaire de ses Tortues favorites avec la conclusion du run de Sophie Campbell dans Teenage Mutant Ninja Turtles #150 en avril, avant un numéro Alpha et le relaunch en juillet. L'autre événement est la publication fin février de The Last Ronin II, suite à la mini-série à succès de 2020.