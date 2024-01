Jason Aaron pour le relaunch de la série Tortues Ninja ?

[MAJ] C'est désormais officiel, Jason Aaron s'occupera de la relance des Tortues Ninja d'IDW. C'est par le biais de comicbook que la nouvelle nous parviens. Ce nouveau run débutera dans Teenage Mutant Ninja Turtles: Alpha #1 qui sortira en juin, suivis d'un nouveau numéro un en juillet sans plus de précisions sur les artistes qui accompagneront l'auteur.

Cette année marque les 40 ans des célèbres Tortues Ninja. IDW a déjà annoncé la première étape des célébrations avec le numéro 150 du titre TMNT historique qui marquera le départ de la scénariste Sophie Campbell.

L'éditeur n'a pas encore communiqué sur la suite mais le journaliste Rich Johnston a apporté quelques informations. Un relaunch de la série est à venir, comme il fallait si attendre, mais l'information principale réside dans l'identité du scénariste qui le prendra en charge.

Le prochain volume des Teenage Mutant Ninja Turtles devrait être confié à Jason Aaron, poids lourd de l'industrie récemment parti de Marvel et actuellement à l'oeuvre dans les pages d'Action Comics.

L'homme à qui l'on doit la relance de Star Wars et Conan le Barbare chez la Maison des Idées, un run d'exception sur Thor ou les titres indés Southern Bastards ou Sea of Stars, va donc s'offrir un run avec les fameuses tortues d'IDW. De quoi célébrer comme il se doit l'anniversaire de ces icônes de la pop-culture et espérer attirer de nouveaux lecteurs pour leurs prochaines aventures.