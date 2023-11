[Sorties Comics] Vendredi 17 Novembre

Urban Comics

Après un voyage dans le temps et l'espace, Norton et Clara sont piégés dans la « petite ville » de Gideon Falls avec un psychopathe meurtrier. Pendant ce temps, dans une autre dimension, le père Fred et Angie affrontent l'évêque dans la « grande ville ». Gideon Falls et ses secrets n'ont jamais été aussi près d'être révélés. Le vrai combat contre « le centre et celui qui vit dans son ombre » ne fait que commencer... Première intégrale de la série horrifique de Jeff LEMIRE et Andrea SORRENTINO, à l'oeuvre sur la série GREEN ARROW (coll. DC Renaissance), le récit complet PRIMORDIAL (URBAN) et désormais LE MYTHE DE L'OSSUAIRE.

Contenu vo : Gideon Falls #17-27

Prix : 39€