Résumé des annonces Urban Comics pour février 2024

L'année 2023 n’est pas encore finie qu’Urban Comics a déjà annoncé ses premiers titres pour l’année 2024. Après s’être occupé du mois de janvier, MDCU vous résume les titres qui sortiront en février 2024.

À partir du 2 février, vous pourrez retrouver The Riddler Année Un dans le DC Black Label. Un récit qui raconte les origines du Riddler du film The Batman , avec l’acteur qui l’incarne qui s’occupe du scénario. Il sera accompagné par Stevan Subic au dessin.

SYNOPSIS : Dans le film à succès de Matt REEVES, The Batman , le Riddler n'est pas simplement un joyeux excentrique ayant un goût prononcé pour les jeux de mots et les indices déconcertants, mais un véritable psychopathe aussi énigmatique qu' impitoyable. Comment Edward Nashton, expert-comptable fragile et invisible, a t-il pu devenir l'un des pires criminels de Gotham ? Plongez dans l'histoire sombre et glauque d'un homme en marge de la société, refusant de passer inaperçu plus longtemps.

On reste sur l’univers de Batman avec la sortie du tome 1 de Batman : Wayne Family Adventures qui marque les débuts d’une nouvelle collection pour l’éditeur Urban Blast. Pour ce récit, c’est la publication du 1er webtoon de DC? qui évidemment est dédié à Batman et à sa famille. Ce premier tome de 200 pages coûtera 20 €.

SYNOPSIS : La vie de héros n'est pas de tout repos, et ce n'est pas Batman qui dira le contraire ! En effet, Bruce Wayne a grand besoin de faire un break, mais avec l'emménagement de Duke Thomas au manoir familiale et la multitude d'enfants (biologique, adoptifs ou recueillis) à gérer, rien n'est moins simple. La vie de papa est probablement bien plus éprouvante que celle de super-héros !

Ces deux titres seront accompagnés par la suite de Paul jenkins présente hellblazer pour un volume épais de 576 pages de 39 €.

SYNOPSIS : Après avoir infiltré des cercles très spéciaux, John Constantine enquête sur une escroquerie au chantage lors de légendaires parties fines chez un nanti haut placé. Au cours de sa recherche, le magicien invoque accidentellement des créatures sinistres. Plus rien ne sera alors plus jamais comme avant. Dans le Yorkshire non plus, où des mutilations de bétail révèlent au mystique la menace d'un loup-garou. Ce cas de lycanthropie n'est que le signe d'une situation plus périlleuse encore... John Constantine devra percer les mystères des malédictions qui persistent à travers les âges, et pour cela il devra remonter jusqu'à la fiévreuse quête du Saint Graal.

Le 16 février sera publié un second volume épais pour Batman Chronicles 1989 avec le contenu VO suivant : Batman #440-442+ The New Teen Titans #60-61 + Secret Origins Special #1 + Secret Origins #36, #39, #44 + Catwoman: Her Sister's Keeper #1-4 + Arkham Asylum TP.

SYNOPSIS : La Batmania se poursuit, et le Chevalier Noir s'impose plus que jamais comme le fer de lance de DC. Les auteurs les plus talentueux se succèdent pour explorer le mythe, parmi lesquels Marv WOLFMAN qui va introduire pour la première fois le personnage de Tim Drake, Mindy NEWELL explorant une version de Catwoman proche de celle de Frank MILLER dans Batman - ANNÉE UN, ou encore Grant MORRISON qui avec ARKHAM ASYLUM confronte le lecteur et l'Homme Chauve-Souris à la folie de Gotham. BATMAN CHRONICLES poursuit son exploration du mythe de Batman avec la suite de l'année 1989, ou ce que l'âge Sombre des comics a su faire de mieux.

On quitte DC Comics avec des sorties indés, mais toujours sur les Super-héros. Avec la publication de la maxi-série The Mighty avec Peter J. TOMASI (Batman & Robin) au scénario.

SYNOPSIS : Alpha One est le seul super-héros du monde. Une lourde tâche lui incombe donc, celle d'incarner l'espoir de toute l'humanité. Cette douce utopie ne semble cependant pas convaincre tout le monde et les citoyens commencent à se poser des questions sur les origines de cet étrange surhomme. Ce dernier est lui aussi en proie à une crise existentielle qui le pousse à s'interroger sur le rôle et les responsabilités d'un héros. Peut-il réellement, à lui seul, offrir à l'humanité la sécurité et le soutien dont elle a besoin ?

Ainsi que la suite de The Vanish par Donny Cates (Crossover) et Ryan Stegman (Venom).

SYNOPSIS : La situation semble hors de contrôle pour Oliver . Son intuition était la bonne, les Évidés, disciples qui accompagnaient Vanish dans tous ses crimes, sont de retour et se font passer pour des bienfaiteurs. Alors qu'il commence à les massacrer un à un pour leur aspirer leurs magies, ces derniers tentent d'atteindre son seul point faible – sa femme – afin de la prendre en otage et avec un levier sur lui. Mais alors que le retour de Vanish semble se préciser dans ses visions, les Évidés seront-ils réellement responsables de sa résurrection ? Ou Oliver ne sera-t-il pas, à son insu, son pire ennemi ?

Pour terminer ce mois de février, on retourne dans le DC Comics récent le 23 février, avec la suite de Batman Dark City contenant les tie-ins de Knight Terrors et l’intégralité du crossover Batman/Catwoman: The Gotham War.

SYNOPSIS : Depuis qu'il est devenu Batman , Bruce Wayne n'est plus seulement un homme, mais un symbole à l'origine des pires tourments des criminels de Gotham. Désormais piégé dans le Royaume des Cauchemars par Insomnia, Bruce est traqué par l'horreur qu'il a lui-même créée ! Pourra-t-il s'échapper avant que ses peurs les plus viscérales ne l'entraînent plus profondément dans les ténèbres ?

Il y aura aussi le début de 2 nouvelles séries avec Dawn of Titans qui contient le début de la série Titans par Tom Taylor (Injustice) et Nicola Scott (Wonder Woman Rebirth). Ainsi que plusieurs one-shots et mini-séries dérivées dont le contenu communiqué est le suivant : Titans #1-5 + World's Finest Titans #1-5 + Knight Terrors : Titans #1-2 + Tales of the Titans #1-4. Un total de 304 pages pour 30 €.

SYNOPSIS : La Crise des Ténèbres est terminée et la Ligue des Justiciers n'est plus. Une nouvelle équipe est chargée de protéger la Terre... Place aux Titans ! Il est temps pour les Teen Titans de grandir pour pouvoir prétendre être à la hauteur de l'héritage laissé par les plus grands héros, alors que le danger guette déjà et promet de semer le chaos dans les rangs récemment formés de l'équipe.

Enfin c’est aussi le début de Dawn of Shazam contenant le début de la série Shazam par Mark Waid et Dan Mora, mais aussi le contenu suivant : SHAZAM! #1-2 + THE NEW CHAMPION OF Shazam ! #1-4 + WE ONCE WERE GODS #1 + KNIGHT TERRORS: SHAZAM! #1-2. Là aussi un tome 1 pour 30 €.