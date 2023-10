[Review VF] Night Fever

Le duo Ed Brubaker et Sean Phillips sont de retour chez Delcourt pour un nouvel album. Enfin, le duo est maintenant un trio, puisque nous retrouvons Jacob Phillips aux couleurs. Il s’agit donc d’exactement la même équipe qui nous a offert les Reckless notamment.

Après cinq albums de Reckless, les auteurs s’offrent donc une pause, et nous proposent une toute nouvelle histoire. Night Fever se situe en mai 1978. Jonathan Webb est un agent littéraire envoyé en Europe dans un salon du livre. Un soir, alors qu’il peine à trouver le sommeil, il se retrouve à errer dans la ville. Il va suivre un couple masqué, se retrouver dans une fête un peu particulière, et découvrir un monde qu’il ne pensait pas fréquenter un jour.

Le contexte par rapport à Reckless change beaucoup, puisqu’on passe de la Californie à l’Europe. A aucun moment, la ville où se déroule l’histoire n’est en revanche précisée. En effet, le récit flirte régulièrement avec l’onirisme, et évite de trop nous attacher au réel. Webb pense qu’il est agent littéraire, car il n’a pas réussi à être écrivain. Il jalouse d’ailleurs un romancier avec qui il travaille, d’autant plus qu’il décrit bizarrement dans son livre un rêve que Webb faisait, et qu’il avait fini par oublier.

L’album fait souvent référence à des souvenirs de Webb oubliés. Le protagoniste est très bien écrit, et se remet beaucoup en question. Lorsqu’il est à la fête, il prend l’identité de quelqu’un pour s’incruster, et décide de se créer un personnage, ce qui lui permet de réaliser deux fantasmes : d’abord, de s’imaginer une vie qu’il aurait pu avoir, et ensuite, tel un écrivain, de se raconter une histoire. Les évènements vont à partir de se moment-là être moins bien construits, avec des absences et des choses étranges.

Webb va s’accoquiner avec Rainer, un homme mystérieux, qui va le pousser à se lâcher. Leur relation rappelle celle entre le narrateur et Tyler Durden dans Fight Club, si bien qu’on en vient à se poser des questions sur son existence. L’inconscient de Webb va s’exprimer, et il va se sentir libérer de sa vie étriquée, loin de sa famille restée aux Etats-Unis. Le personnage va vivre un rêve, comme ça peut nous arriver en se croyant un héros de fiction. Sauf que la réalité va le rattraper, et le cauchemar va finir par pointer le bout de son nez.

La narration de Brubaker est excellente, laissant planer un doute sur tout ce qu’il nous raconte. Il nous montre un monsieur tout-le-monde qui se pose des questions sur sa vie, et sur ses regrets. Et les dessins des Phillips est exemplaire. A la fois réaliste, mais avec certains décalages, ils appuient de propos de Brubaker et nos doutes. Les décors et les ambiances sont très réussis, et contrastent avec la Californie de Rekcless. Bref, encore une belle réussite de cette équipe !