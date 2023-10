[Review VF] Gotham City Année 1

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Gotham City : Année 1, écrit par Tom King et dessiné par Phil Hester. Il est sorti le 13 octobre pour 21 euros. Il contient les titres US Gotham City: Year One #1-6.

Deux générations avant Batman , le détective privé Slam Bradley se retrouve mêlé au "kidnapping du siècle" lorsque l'enfant héritier des Wayne disparaît dans la nuit... Lancé à sa recherche, il découvre vite que les faux-semblants se multiplient, et que les justes ne sont peut-être pas ceux que l'on croit. Ainsi débute l'histoire brutale d'une Gotham devenue moderne, cité d'abord radieuse abritant en son sein le vice, la violence et la corruption, et prête à déverser le chaos sur ses habitants.

A Gotham, on se passionnait pour les Wayne comme on peut se passionner pour les membres de la royauté.

King nous prouve une fois encore qu'il sait raconter une histoire. Le scénariste nous a déjà proposé du très lourd dans sa carrière. Nous ne pouvons pas dire que ce dernier se trouve dans le haut du panier de l'auteur mais il reste dans le haut du panier de ces derniers mois, à n'en pas douter. Le récit est très intriguant et ce, dès les premières pages, le suspens est maîtrisé et, une fois n'est pas coutume, nous sommes face à une véritable enquête policière avec une véritable dose de réflexion.

Sa vie était entre mes mains. Et la mienne dans un sens, était entre les siennes.

De manière général, le travail sur les personnages est assez dingue. Ceci est vrai pour le personnage principal grâce, notamment, au fait qu'il soit également le narrateur de l'histoire ce qui nous donne accès à ses démarches, sa façon de penser, mais également pour les personnages plus secondaires. L'auteur a été loin avec la famille Wayne qui perd son aura de protecteur de la ville. Pire encore, l'auteur les place comme étant indirectement responsables de la chute de la ville ce qui les rend d'autant plus détestables. Cette caractérisation des personnages est efficace grâce aux dialogues qui, une fois encore, sont très bons et sans rentrer dans le jeu des punchlines (à titre d'exemple, il est difficile de ne pas avoir froid dans le dos lorsque la mère déclare "une mère sent ces choses-là")

Ce dernier point sous-entend également que l'on touche à la mythologie des Wayne mais également à la mythologie de Gotham City au sens large. En tête, on notera Crime Alley qui a droit à quelques explications pour continuer d'entrer dans la légende. Tout ceci renforce cette idée de "année 1" bien que, dans les faits, nous ne sommes pas vraiment dans une année 1. Sur ce point, il faudra donc faire une petite gymnastique mentale et se contenter d'accepter les bonnes idées de l'auteur car non, ce n'est pas vraiment la première année de Gotham. Vous pouvez, par exemple, plutôt partir du principe que c'est l'année 1 de la Gotham que Batman et les lecteurs connaissent. Et là, cela passe nickel.

Tu crois connaître Gotham ? Fiston... Attends d'entendre ce que je sais parce qu'en attendant, tu ne sais rien.

Pour ce qui est de la partie graphique, elle est plutôt bonne. Les traits et la colorisation collent plutôt bien à cette idée de vieux Gotham et d'univers un peu gangster. On notera également une utilisation originale et efficace de la couleur rouge. Les covers et la plupart des variant covers sont également appréciables.

En bonus, vous trouverez un point sur Sam Bradley par Yann Graf, une galerie de covers, un cahier graphique et des croquis.