[Review VF] Madman Tome 2

La review du jour est un titre proposé par Huginn & Muninn. Il s'agit de Madman Tome 2, écrit et dessiné par Michael Allred. Il est sorti le 1er septembre pour 29.95 euros. Il contient les titres US Madman Comics #3-#10 et They! #1-#3.

Après avoir poursuivi des robots dans les tunnels de Buzztown, Frank Einstein alias Madman et sa petite amie, Jo, partent rejoindre le cirque Bing-a-Ding pour une croisière mouvementée où il se retrouve accusé de meurtre ! Ce n'est que le début de péripéties au cours desquelles le héros va croiser la route du Blast, un terroriste surpuissant, de Chow Skip-Wang, agent du Tri-?il, et de Facteur Max, une intelligence artificielle redoutable, tout en se voyant prêter main-forte par l'agent du B.P.R.D. Hellboy et Big Guy, le robot au service de l'armée ! Issu de l'imagination sans limites et du trait singulier du scénariste-dessinateur Mike Allred (X-Statix, Silver Surfer), Madman est l'une des institutions du comic book indépendant depuis plus d'une trentaine d'années. Cette intégrale en douze volumes propose la totalité des mini-séries et séries régulières consacrées au héros ainsi que les titres dérivés du « Madmaniverse ». Dans ce tome, aux côtés des numéros 3 à 10 de la série publiée chez Dark Horse, vous pourrez découvrir les premiers pas de Mike Allred en tant qu'auteur de comics via l'oeuvre de jeunesse They!, réalisée dans les années 1980 avec son frère, Lee, et mise en couleur pour l'occasion par son épouse, Laura.

Je vous laisse me mettre aux arrêts, mais promettez-moi de chercher le vrai tueur.

Le scénario reprend là où nous avait laissé le tome 1 (autant dire qu'il vaut mieux l'avoir en tête). Cette fois encore, les influences sont nombreuses avec, en tête, la science-fiction et le monde de l'horreur. Un mélange auquel se rajoute un certain décalage et qui nous offre, au final, un univers riche et intriguant mais sans pour autant le rendre accessible au grand public. Ce dernier, s'il n'a pas une certaine expérience des comics, risque d'être perturbé par tous ces anciens codes.

Du côté du récit en lui-même, ce deuxième tome met un petit peu de temps à véritablement se lancer. Les intrigues manquent de construction et les dialogues de profondeur (on ne parlera pas de l'asiatique qui lance des proverbes du type "Sur une âme absolument libre de la pensée et de l'émotion, même le tigre ne trouve pas à planter ses griffes acérées"). Ce n'est que par la suite que le récit gagne en maturité et que l'auteur parvient à recentrer son intrigue.

A noter que ces observations touchent surtout les titres Madman. Entendez par là qu'elles ne s'appliquent pas aux numéros They! qui sont, il faut bien l'avouer, franchement en-dessous en terme de qualité.

J'ai conduit six volontaires dans un environnement contrôlé et je les ai entraînés.

Pour ce qui est de la partie graphique, cela ne va pas forcément plaire à tout le monde. Traits épurés, colorisation aux nuances très légères, découpage classique... Mike Allred reprend tous les codes de l'ancienne école pour nous offrir un titre qui fait clairement penser aux années 90. Une approche singulière qui peut faire que certaines planches semblent manquer de punch, de dynamisme. Un style rétro qui, parfois, n'est pas sans rappeler le style utilisé d'ordinaire dans la BD franco-belge. Encore une fois, cela ne va pas forcément plaire à tout le monde mais cela vaut le coup d'essayer (d'autant plus qu'on s'y habitue relativement vite).

Pour finir, on notera que l'édition en elle-même a également été soignée. La tranche est très cool, l'introduction de Yann Graf nous permet d'en apprendre bien plus sur l'univers tandis que les illustrations de fin d'ouvrage sont, pour la plupart, très sympathiques. Finalement, le seul réel défaut de cette édition est sa cadence de parution. A coup d'une intégrale par an, il est assez difficile de garder le fil de la lecture.