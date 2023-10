L'histoire de MDCU

Pour les 15 ans du site, nous avons décidé de vous faire une version condensée de la création de MDCU avec ses réussites et ses échecs.

Tout a commencé durant l’été 2008 dans un célèbre parc d’attraction qui a la particularité d’être divisé en plusieurs zones portant chacune le nom d’un pays. Une petite bande de copains était dans la file d’attente et attendait leur tour. Parmi les membres de cette joyeuse équipe, il y avait Alex, Darquess et Jeff. Ils discutaient de tout et de rien, puis ils abordèrent le sujet des Super-Héros. Étant à peu près tous du même âge, ils avaient les mêmes références comics à l’époque. La première d’entre elle était bien évidemment la série animée Batman (Batman Animated) de 1992, créée par l’incontournable Bruce Timm. S’en suit ensuite les Batman de Tim Burton et, bien évidemment, The Dark Knight de Christopher Nolan. Bref, il s'agissait de gros fans de Batman mais ils n’avaient jamais lu de comics (un comble pour des fans de Super-héros). La discussion battait son plein et rapidement, l’idée de créer un site Batman est mise sur le tapis par Alex. Histoire de varier les plaisirs, Jeff proposa un gros site traitant de Marvel et de DC. L’idée plaisait aux deux autres et le principe MDCU est lancé.

Jeff proposa que Julien rejoigne l’équipe. Il accepta, Julien ayant toujours souhaité se mettre aux comics. L’équipe des quatre fondateurs était formée ! D'un point de vue purement web, il y avait donc deux spécialistes et deux néophytes. Alex au codage, Darquess au design et Julien et Jeff aux news. Le site est créé, www.marveldc-universe.fr voit le jour le 8 septembre 2008.

Immédiatement, les fondateur voient les choses en grand. Alex propose une gigantesque toile d’araignée que les plus anciens de MDCU connaissent peut-être. Il y aurait le site principal qui regrouperait le gros des news mais aussi, à côté de ça, des sous-sites représentant chacun un univers et qui regrouperaient uniquement les news dudit univers mais en plus grand nombre et avec plus de précisions. Dans l’idéal, chaque sous-site devait avoir son propre leader et son propre mini-staff. Pour le site principal, ils contactèrent Anaïs, spécialisée dans le dessin. Elle fit une bannière avec une dizaine de Super-Héros avec d’un côté ceux de DC et de l’autre ceux de Marvel. Une bannière qui avait une sacrée originalité puisque aucun des Super-Héros n’avait de nez, une marque de fabrique de la dessinatrice.

Marvel DC Universe première version !

Les premiers jours passèrent et les premiers visiteurs arrivèrent. Au début dix visiteurs, puis quinze, vingt et cinquante ! Il y a notre petite équipe de quatre, les amis, la famille, quelques visiteurs de l’ancien site d’Alex et quelques mecs qui s’étaient perdus… On bat alors nos premiers records ! Oui, il ne nous fallait pas grand-chose à l’époque et encore moins pour Julien et moi pour qui c’était la première aventure sur le web. Quelques semaines après, le premier sous-site s’ouvre, il s’agissait bien évidemment de celui sur Batman. Jeff prend la tête de ce mini-site. À peu près au même moment, Darquess quitte l’aventure par manque de temps (après 6 mois/un an d’existence). Ensuite ce fut le mini-site Spider-Man qui fut lancé, géré également par Jeff, puis vint Superman, dirigé par Julien et enfin X-Men, dirigé par Iréelle qui était, à l'époque, la seconde femme à avoir rejoint le staff. A ce moment-là, le site connait un coup de boost au niveau des visites grâce au noyau central, un regroupement de plusieurs sites traitant de plusieurs univers fantastiques (Star Wars, Harry Potter, James Bond,…). Ce regroupement qui ne possédait pas encore de site internet aux couleurs des super-héros et voyant les possibilités qu'offraient MDCU, accepta que nous les rejoignions. Le site MDCU continue à se développer tranquillement. En novembre 2008 la section encyclopédie est créée puis, en décembre, la section films et séries TV. Toutefois, après un peu moins d’un an, en 2009, l’équipe décide de stopper le principe des mini-sites pour des milliards de raisons avec, en tête, le côté « pas pratique » et le manque de temps. À la même période, MDCU lance une autre section incontournable du site la section comics VF et VO.

C’est également à peu près à ce moment-là qu’arrive la première génération de staffeurs : Kal-El De Krypton , Velian, BatDetective, Leto, Docteur, Ashka et Fitz. C’est ainsi que naissent certaines rubriques rapidement devenues incontournables comme le « Touche Pas A Mes Comics » de Leto, « Du Dessin A L’Ecran » de BatDetective ou encore « les IndEspensables » de Fitz. Certains se voient également confier des tâches en « dehors » du site. C’est le cas de Leto qui depuis quelques saisons s’occupait énormément de tout ce qui touchait à l’organisation lors des conventions ou à Fitz qui s’occupait de la plupart des relations que MDCU entretenait avec les éditeurs (Panini Comics, Urban Comics, Delcourt, Soleil,…). A cette époque, les fondateurs tentent de trouver un juste milieu entre responsabiliser et fun. Ce n'est pas facile car nous sommes tous des volontaires. Nous sommes donc contents si les engagements sont tenus mais s'ils ne le sont pas... Nous sommes un peu coincés. Car nous ne pouvons pas demander des comptes non plus. Pourtant... Cela tourne bien ! La volonté de bien faire est clairement présente et prime sur tout le reste.

MDCU V2

Avec le temps, les fondateurs continuent de voir les choses en grand. Le principe de la toile leur plait énormément et il n’y a pas que les comics Marvel et DC comme BD sur Terre. Un de leur projet est de créer un site internet par genre. Ainsi, il devait y en avoir cinq au total à la base. En plus de MDCU, il y a eu un second site sur les mangas que les plus vieux connaissent peut-être. Il devait être suivi d’un site sur les comics indépendants, un autre sur les BD franco-belge et un autre site traitant de l’actualité du tout intitulé « les portes du neuvième art ». A côté de ça, nous commençons également à avoir des encarts publicité autour du site. Le site gagne un peu d’argent au tout début puis un peu plus. L’argent était utilisé pour payer le serveur, quelques concours et les différents déplacements lors des conventions (c'était à l'époque où avoir un site internet permettait de gagner suffisamment d'argent pour ce genre de choses, autant dire que c'était il y a trèèèès longtemps). Pour avoir une structure légale, ils mettent tout sur le compte d’une association à but non-lucratif créée pour l’occasion : « Les portes du neuvième art ».

Toutefois, un an plus tard, l’équipe fait un constat pour le site manga : il ne marche pas. Alex n'a pas le temps de le faire progresser outre mesure au niveau du design et des différentes fonctions possibles et il est impossible de rivaliser avec des sites implantés depuis dix ans pour certains, malgré toute la volonté de l’équipe dédiée au manga. Du coup, non seulement le site est fermé, mais en plus, on laisse tomber définitivement le principe des sites multiples. Il n’y aura définitivement que MDCU qui, de son côté, continue de bonhomme de chemin.

C’est à peu près à ce moment-là que débarquent les staffeurs Bart , Hawkeye, Lordo, Star-Lord, Tanel5, Adlab, Gui005 et Azrael . Néanmoins un point chagrine l’équipe concernant www.marveldc-universe.fr. Ils ne traitent QUE Marvel et DC. De plus, le fait que les deux éternels rivaux soient dans le titre est assez gênant. Après une petite discussion (très rapide, le choix étant évident), nous décidons d’ouvrir le site à tous les comics et nous en profitons pour le renommer www.mdcu-comics.fr en avril 2011. Pour les visiteurs de la dernière génération qui se posent la question, les lettres « mdcu » ne veulent donc rien dire, c’est tout simplement la contraction de MarvelDC-Universe. Après, pour l’anecdote, sachez que l’on s’amusait fréquemment à répondre aux gens qui nous posaient cette question que MDCU voulait dire « mes derniers comics universe », « monde des comics unifiés »,… Chacun y allait de sa petite version.

MDCU V3

C’est à peu près à ce moment-là que pas mal de changements surviennent. Le premier de ces changements, le plus important, est l’augmentation du nombre de visiteurs. Le second est notre relation avec les éditeurs qui évolue et qui laisse entrevoir plusieurs partenariats. À ce moment-là, il devient assez délicat de conserver la même ligne directrice. MDCU effectue alors un virage à 180 degrés et impose une dimension plus professionnelle aux staffeurs. Par la force des choses, le staff se retrouve avec plus de responsabilités. On se retrouve de plus en plus à lire des comics parce que l’on doit les lire et non plus parce que l’on en a envie (pour les reviews notamment, mais également parce qu'il faut être à jour). Mais bon, c’est un peu le revers de la médaille. Bref, avec l’arrivée des nouveaux sites traitant des comics, MDCU décide de varier ses supports. C’est la vague des nouveautés : les podcasts premières versions en février 2011, les nouvelles rubriques, la réactualisation des anciennes, les « lives », le magazine en novembre 2011 et même un comics du nom de No more memories.

Souvenirs, souvenirs

Quelques semaines plus tard, tous ces nouveaux projets sont lancés. Certaines choses fonctionnent et d’autres non. Le live et les rubriques fonctionnent plutôt bien, mais d’un autre côté, les podcasts, bien qu’installés, ont du mal à rivaliser avec ceux des autres sites Internet et le comics « No more memories », bien qu’assez suivi, est abandonné faute de dessinateur. Le plus gros changement à cette époque survient durant l'été 2012 lorsque l'on propose une version de notre émission à Mirabelle TV. Ils acceptent notre projet si on le passe à un format de 13 minutes (nous n’avions aucune limite de temps jusque-là, tout dépendait des questions que l’on me/nous posait). On réfléchit aux différentes rubriques, on passe le tout à 13 minutes et voilà, Côté Comics débarque ! Une émission qui durera quatre saisons et qui sera diffusée au total sur trois chaînes régionales avant d'être disponible sur youtube.

MDCU V4 et V5

Et ensuite me direz vous ? Depuis 2013, le site n’a pas autant évolué que ça. C'est plutôt « à côté du site » que cela bouge. Grâce à l'expérience tirée de MDCU et leurs innombrables lectures, Julien a pu devenir libraire comme il le désirait. Jeff, qui a pu développer sa plume durant de nombreuses années, a été pigiste pour Panini Comics durant une petite année avant de rejoindre le projet de l'encyclopédie M42 dans lequel il écrit, toujours aux côtés de Julien, des articles liés aux comics. Enfin, depuis plus de dix maintenant, plusieurs membres du staff se rendent à gauche à droite afin de participer à des conventions et d'y animer des conférences.

MDCU V6

Concernant MDCU, la structure telle qu’on la connaît maintenant est formée. On continue à proposer de nouvelles rubriques, comme “Commencer les Comics”. On ajoute des nouvelles sections, la dernière en date est Jeux de société en mars 2021. Ainsi que des mises à jour pour rendre le site plus agréable visuellement, la version 7 date de 2017, mais mon petit doigt me dit que quelque chose va arriver en 2024. (Teasing, teasing). Et bien sûr, le staff continue de changer. Des anciens visages (parfois TRÈS anciens) annoncent leur départ tandis que d'autres rejoignent l'aventure. Des quatre fondateurs, il n'y a plus que Jeff qui est, aujourd'hui encore, actif sur MDCU. Un statut de fondateur qui a été partagé dernièrement avec Seb et Adrien (qui sont dans le staff depuis plus de dix ans) afin de mieux confronter les points de vue et de donner la meilleure direction possible au site internet.

MDCU V7