[Review VF] Hitman Tome 1

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Hitman, écrit par Garth Ennis et dessiné par John McCrea. Il est sorti le 15 septembre pour 39 euros. Il contient les titres US The Demon Annual #2, Batman Chronicles #4, Hitman #1-20.

Agressé par un Parasite extraterrestre, le tueur à gages de Gotham, Tommy Monaghan obtient deux dons surhumains : une vision à rayons-X et la capacité de lire dans les pensées. Désormais, entre deux parties de billard au bar Chez Noonan, Tommy remplit des contrats placés sur la tête des métahumains. Au cours, de ces expéditions périlleuses qui mettent en danger la vie de ses proches, celui qui se fait appeler Hitman croise la route d'Etrigan le Démon, de Batman et du Joker , et même d'animaux aquatiques zombies !

M'appelle plus Tommy. Désormais... Je suis Hitman.

Un récit qui était attendu par de nombreux fans français du fait qu'il avait été réalisé il y a bon moment déjà par Garth Ennis. Urban Comics se décide enfin à le proposer dans le format au nombre de pages conséquent, ce qui fait que le tout sera bouclé en trois tomes. Dans un sens, Hitman reprend un peu tous les éléments chers aux univers de Garth Ennis mais en plus modéré, en plus gentil. Nous nous retrouvons donc face à un personnage qui tend clairement vers le Punisher mais avec les super-pouvoirs en plus. Le scénario est distrayant, les codes sont retournés pour le plus grand plaisir des fans, la violence est bien présente et les thèmes abordés sont universels et bien traités. Cette fois encore, on retrouve des personnages à la limite du réaliste comme les mafieux siamois ou le cuisinier aux dimensions exagérées. Il s'agit clairement de deux personnages qui auraient pu apparaître face à Castle lorsqu'Ennis tenait la série Marvel. Ajoutez à cela la mythologie Batman avec, en tête, un Joker qui se retrouve avec un contrat au-dessus de la tête et vous avez un titre assez unique de l'écurie de DC Comics.

- Il nous faut des renforts ! Envoyez des renforts ! - Faites donc.

Pour ce qui est de la partie graphique, il est indéniable que nous sommes face à des dessins qui ont bientôt trente ans. C'est old school, découpé de manière très académique et avec quelques cases qui font très "anciennes écoles". A côté de cela, les planches proposent une mise en scène percutente et des designs de personnages originaux et intriguant. La colorisation est bonne et le travail sur les ombres est indéniable. Au final, on se retrouve face à des dessins que certains placeront sans mal dans la catégorie "vieillots" mais qui n'en restent pas moins efficaces et dynamiques.