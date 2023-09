[Review VF] The Unnamed : Junkyard Joe

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de The Unnamed : Junkyard Joe. Le numéro est écrit par Geoff Johns et est dessiné par Gary Frank. Il est sorti le 1er septembre pour 21 euros. Il contient les titres US Junkyard Joe #1-6.

Le dessinateur Muddy DAVIS vient de prendre sa retraite après avoir finalisé son comic strip Junkyard Joe. Héros de papier sorti de sa plume, le robot Joe puise ses racines dans ces souvenirs ramenés de la guerre du Vietnam qui hantent le vieux Muddy. Un passé qui reprend vie lorsque Joe se présente un soir sur le pas de sa porte. Avec sa réapparition se profile l'ombre d'une nouvelle guerre imminente.

En fait, on voulait tous la même chose. Rentrer chez nous.

Si vous suivez MDCU, vous devriez savoir qu'il est tout de même rare qu'un 5/5 soit attribué. Nous n'irons pas jusqu'à dire qu'ils se comptent sur les doigts de la main mais ils sont également très loin de pleuvoir malgré nos 15 ans d'existence. Tout cela pour dire que lorsque j'ai mis, il y a quelques jours, un 5/5 à Wonder Woman Historia : The Amazons (review disponible ici), je m'étais demandé si j'allais bientôt en remettre un. Une fois n'est pas coutume, je n'aurais pas eu à attendre bien longtemps.

Ce n'est un secret pour aucun lecteur de comics. Geoff Johns n'est pas sans défaut mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il sait raconter une histoire. Il le prouve une fois encore avec Junkyard Joe. Il s'agit d'un récit touchant, puissant et aux thèmes universels (le sacrifice, la fraternité, le deuil, la guerre...). En une poignée de pages, Johns et Frank vous font immédiatement plonger dans leur univers. Les soldats combattent ? Vous combattez aussi. Ils jouent aux cartes ? Vous jouez aux cartes avec eux. Tout cela pour dire qu'il est vraiment difficile de ne pas apprécier Joe et Gadoue tant les personnages ont été humanisés (un véritable tour de force lorsque l'on voit, une fois encore, le nombre de pages allouées au passé des personnages). Le pire, c'est que le scénario en lui-même tient en une phrase. Mais visiblement, une phrase suffit pour faire un bon récit lorsque les personnages et les dialogues sont travaillés. Les retournements de situation sont assez prévisibles (si ce n'est le tout dernier) mais ce n'est pas ce qui est important pour le coup. Bref, si vous aimez les bonnes histoires... laissez-vous tenter par celle-ci !

A noter que le titre a beau faire parti d'un tout, il reste parfaitement indépendant et tout-à-fait appréciable en tant que stand-alone.

C'est un ange qui l'a envoyé. Même si les anges ne construisent pas de robots. Et s'ils le faisaient, ils ne les enverraient sûrement pas ici.

Pour ce qui est de la partie graphique, Gary Frank fait un travail exemplaire. Bon, il faut dire aussi que le dessinateur n'est pas du genre à décevoir mais, qu'en plus, le duo Johns/Frank avait déjà fait des merveilles au niveau visuel sur Doomsday Clock. Ici, il suffit donc de confirmer que le duo n'a rien perdu de sa superbe. Mention spéciale à la mise en scène qui est toujours percutente et à la colorisation, particulièrement efficace. Les covers et variant covers sont également de qualité.

En bonus, vous trouverez les variant covers, des dédicaces d'anciens combattants mais aussi une frise chronologique reprenant les évènements de l'univers Unnamed (qui, visiblement, va vite devenir indispensable).