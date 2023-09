[Review VF] Wonder Woman Historia : The Amazons

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Wonder Woman Historia : The Amazons. Le numéro est écrit par Kelly Sue DeConnick et est dessiné par Phil Jimenez, Gene Ha et Nicola Scott. Il est sorti le 18 août pour 24 euros. Il contient les titres US Wonder Woman Historia #1-3.

Il y a des millénaires, la reine Héra et les déesses du panthéon olympien se sont montrées très insatisfaites de leurs homologues masculins. Loin de leur regard, elles mirent un plan à exécution : une nouvelle société était, une société jamais vue sur Terre, capable de choses merveilleuses et terribles : les Amazones. Mais leur existence ne pouvait rester secrète éternellement, si bien que lorsqu'une femme désespérée du nom d'Hippolyte croisa leur chemin, une guerre totale entre le ciel et la Terre débuta, et sans que personne ne puisse l'imaginer, allait mener à la naissance de la plus grande gardienne de la Terre !

- Nous en avons assez des hommes. - Quels hommes ? - Tous. - Que proposes-tu ? Un déluge ? Nous pourrions anéantir l'humanité et tout recommencer. - Pas l'humanité, Poséidon. Les hommes.

Wonder Woman Historia. Pour le coup, le terme important ici est bien "Historia". Entendez par là que le synopsis n'est pas exagéré. Il s'agit avant tout d'une histoire mythologique mettant en scène les divinités et la création des Amazones. A ce titre, l'ouvrage serait plus à placer aux côtés des Métamorphoses d'Ovide qu'aux côtés de Wonder Woman . Attention. Ceci n'est absolument pas une critique. Il est juste important de remettre les points sur les i avant d'attaquer la review pure et dure.

Pour ce qui est du scénario en lui-même, autant le dire tout de suite, Kelly Sue DeConnick a tout compris à l'univers de Wonder Woman . Elle reprend toutes les idées, tous les thèmes forts de l'univers de Diana pour en faire les fondaments de la "révolte" des déesses et la création des Amazones le tout, sans jamais s'éloigner des fondements des récits mythologiques à savoir : les manipulations, les vengances, la violence... Il s'agit d'une oeuvre ambitieuse sur tous les points et qui réussit l'exploit de s'en sortir avec brio pour chacun d'entre eux. Sans surprise, il s'agit d'un titre résolument féministe. Certains pourraient regretter le fait que ce féminisme passe (une fois encore) par la diabolisation des hommes mais, pour le coup, c'est on ne peut plus à propos. Après tout, nous ne sommes pas en plein débat philosophique en 2023. Nous sommes dans un récit mythologique. Non seulement, les hommes y sont souvent décrits comme étant extrêmement violents mais, surtout, il est assez souvent de coutume pour les Dieux de mettre tout le monde dans le même panier. Avec le recul nécessaire sur la situation, il ne devrait donc pas être choquant pour le lecteur de voir Héra déclarer "tous les hommes sont violents envers les femmes" même si, bien sûr, cela ne fait jamais plaisir à lire.

Pour le reste, il s'agit d'une histoire touchante, bien écrite, aux retournements de situation logiques et bien introduits et qui propose un réel travail sur les personnages.

Dernier point marquant de ce récit (tout du moins du côté du scénario) et non le moindre : l'écriture. Wonder Woman Historia est très bien écrit grâce, notamment, à une certaine recherche de l'exactitude dans les mots employés (un point que j'ai toujours apprécié, à titre tout-à-fait personnel). De nombreux dialogues tournent sur le choix des mots des différents personnages. Le dialogue placé ci-dessus en est un parfait exemple. Héra condamne les hommes. Les autres divinités pensent qu'elle condamne les Hommes (autrement dit l'humanité), ce qui oblige Héra à réctifier le tir de manière immédiate en confirmant "non, non, j'ai bien dit les hommes ". Cette approche donne un grand dynamisme aux dialogues qui s'enchaînent particulièrement bien.

- Sais-tu ce que j'ai fait ? - Je sais ce que ce monde a exigé de toi. Et je sais ce que cela t'a coûté.

Néanmoins, le point fort de ce titre est sans doute sa partie graphique. Le dessin, la colorisation, la mise en scène, le design des personnages (avec, en tête, les différentes divinités toutes plus originales les unes que les autres mais aussi les armures des chefs des tribus), le découpage des cases... tout. Absolument tout est incroyable dans ce titre. A titre personnel, cela faisait longtemps que je n'avais pas eu une telle claque visuellement parlant. Les premières pages, qui sont en réalité une suite de doubles pages, sont à couper le souffle.

- Catia, je pense qu'il ne vaut mieux pas... - Pourquoi ? - Parce que j'ai fait quelque chose... Une chose qui... - Que tu regrettes ? Pourquoi ne pas simplement dire que tu as vécu ? C'est du pareil au même.

En bonus, vous trouverez une interview, un guide très complet des différentes tribus, les scripts ainsi que les différentes étapes qui se cachent derrière une planche (et vu le travail proposé ici, c'est un délice de se plonger dans l'envers du décor), les biographies des auteurs ainsi que les covers et les variant covers. Autant dire qu'il s'agit donc d'un très bel ouvrage qui nous est proposé par Urban Comics (pour le coup, donner de telles dimensions à l'ouvrage était effectivement une nécessité).