Liste des titres pour l'event Titans: Beast World

L'annonce a été faite lors du SDCC en juillet : DC va publier un crossover mettant en avant les Titans intitulé Beast World. Nous en savons désormais plus sur le déroulement de l'évènement. Prévu pour débuter en novembre, il racontera comment Beast Boy a perdu le contrôle en se transformant en Starro pour sauver le monde, devenant lui-même la menace.

Voici la checklist pour suivre l'event :

OCTOBRE 2023

TALES OF THE TITANS #4

NOVEMBRE 2023

TITANS: BEAST WORLD: EVOLUTION

TITANS: BEAST WORLD #1

DECEMBRE 2023

TITANS: BEAST WORLD: WALLER RISING

TITANS: BEAST WORLD TOUR: METROPOLIS

TITANS: BEAST WORLD #2

TITANS: BEAST WORLD TOUR: GOTHAM

TITANS #6

TITANS: BEAST WORLD TOUR: CENTRAL CITY

TITANS: BEAST WORLD #3

JANVIER 2023

TITANS: BEAST WORLD TOUR: ATLANTIS

TITANS: BEAST WORLD #4

TITANS #7

TITANS: BEAST WORLD #5

TITANS: BEAST WORLD TOUR: STAR CITY

TITANS: BEAST WORLD #6

En plus de la série Titans qui servira de tie-ins à l'event, la série de one-shot Titans : Beast World Tour serviront à montrer l'impact des spores de Garro sur les grandes villes de l'univers DC. On commencera par Metropolis avec plusieurs histoires courtes par Nicole Maines, Joshua Willamson, Zipporah Smith et Dan Jurgens à l'écriture, avec Max Raynor, Anthony Marques et Edwin Galmon aux dessins.

Pour Titans : Beast World : Waller Rising #1, on suivra un groupe de héros composé de Batwing, Vixen, Val-Zod, Nubia, Red Tornado et Black Manta qui doivent empêcher un ennemi appelé Dr. Hate, de s'emparer des différents Parlements de l'univers DC (Red, Green...). On retrouvera Chuck Brown (Bitter Root) au scénario, et Keron Grant (New Mutants) au dessin.

L'éditeur à aussi profité pour dévoiler la couverture (que vous pouvez retrouver ci-dessous) et le synopsis du Titans #5 où l'équipe va s'allier avec Swamp Thing pour sauver la forêt tropicale de Borneo.