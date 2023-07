[SDCC] DC Comics annonce l'event Titans: Beast World

Alors que l'event Knights of Terrors est en cours pour tout l'été, DC Comics annonce déjà un futur crossover event pour la fin d'année avec Titans: Beast World.

Cet event verra la nouvelle équipe phare de l'univers DC, les Titans, faire face à une nouvelle menace, la Necrostar, une étoile géante du même type que Starro. Le seul qui peut vaincre cette nouvelle menace ? Beast Boy. Pour réussir cette tâche, il va se transformer en Starro Beast Boy, ce qui ne sera pas sans conséquence puisqu'il perdra le contrôle de sa forme et devient une menace pour la planète, avec la population qui se transforme en bêtes féroces.

Une situation dont Amanda Waller compte en profiter pour vaincre Starro Beast Boy avec l'aide d'un spécialiste en menaces alien : Lex Luthor.

Au scénario, on retrouve le scénariste actuel de l'équipe Tom Taylor (Injustice, Dceased) et le grand Ivan Reis (Aquaman) aux dessins. L'event commençera dans Tales of the Titans #4 en octobre avant de débuter proprement dans le premier numéro de Titans: Beast World en novembre. L'event devrait se poursuivre jusqu'à janvier 2024, l'éditeur n'a pas donné plus de précision sur sa durée. On sait que les titres Nightwing et Titans seront connecté à l'event.

En attendant, vous pouvez retrouver ci-dessous les dessins préparatoires et les premières pages de l'event :