[Review VF] Justice League Dark : Le retour de Merlin

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Justice League Dark : Le retour de Merlin. Le numéro est écrit par Ram V et Dan Watters et est dessiné par Xermanico, Sumit Kumar et Christopher Mitten. Il est sorti le 7 juillet pour 24 euros. Il contient les titres US Justice League #59-71 Back-ups + Justice League Dark Annual #1 + Future State Justice League Dark #1-2.

Le road-trip de Zatanna et John Constantine au Nouveau-Mexique est interrompu par un incendie d'où émerge une vieille connaissance. À plusieurs kilomètres de là, dans l'antre d'une cité perdue du Pays de Galles, ce sont des flammes tout aussi dévastatrices qui brûlent dans le regard de Merlin, dont le retour fera pâlir chaque membre de la Ligue de Justice . Pour sauver l'humanité, ils devront percer les mystères d'une bibliothèque possédée. Une nouvelle légende serait-elle en train d'être écrite ?

Je pousserai à grands coups s'il le faut, ce monde vers son destin.

Ces dernières semaines, Urban Comics a proposé plusieurs récits de Ram V. Cette fois encore, c'est un nouveau titre du scénariste indien qui est proposé. Un titre qui était assez attendu (et qui aura mis le temps à venir) : Justice League Dark : Le retour de Merlin. Il faut savoir que le titre est lié à l'âge Rebirth. A ce titre, il est lié à un certain contexte qu'il vaut mieux connaître et qui débute avec le Multivers Noir. Pour ceux qui ne sont pas à jour dans l'univers DC, pas de panique ! Urban a proposé une introduction assez complète pour ne pas que vous soyez perdus. Ceci sous-entend également que Le retour de Merlin est relativement accessible.

L'histoire de Ram V est plutôt bonne et assez riche. La nouvelle équipe et les interactions entre les différents membres sont intéressantes à suivre. Rapidement, on se laisse entraîner et on plonge dans ce récit enchanteur sans aucun problème. L'auteur maîtrise les personnages et sait clairement ce qu'il veut faire de Merlin. De même, et comme on l'a déjà signalé dans d'autres reviews, il sait raconter une histoire. Cette dernière n'est pas sans défaut notamment la dernière partie du récit qui se termine un peu de manière expéditive (du genre vraiment expéditive !). On peut également penser aux retournements de situation qui, bien qu'ils soient effectués avec une certaine finesse, manquent un peu de "peps" . Pour le reste, la qualité reste au rendez-vous de manière générale.

Je ne suis pas un simple Dieu. Je suis un homme... au destin bien plus grandiose.

Pour ce qui est de la partie graphique, le travail proposé est exemplaire. Cette affirmation est valable pour les trois artistes intervenant sur ce tome mais c'est d'autant plus vrai pour Xermanico qui, dans le cas présent, intervient le plus souvent. Les visages et les éléments surnaturels sont, respectivement, bien représentés et bien imaginés. Un point fondamental lorsque l'on sait que ce tome tourne essentiellement autour de la magie.

En bonus, vous trouverez des croquis de personnages et des croquis de covers.