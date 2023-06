[Sorties Comics] Mercredi 28 Juin

Panini Comics



Roy Thomas, Collectif



De “simple” premier assistant de Stan Lee dans les années 1960, le scénariste et rédacteur Roy Thomas devient l’un des auteurs les plus appréciés de Marvel grâce à des cycles inoubliables dans les pages d’Avengers, de Namor the Sub-Mariner, de Doctor Strange et de Fantastic Four.

(Contient les épisodes US Modeling With Millie (1963) 44, Tales of Suspense (1959) 73, Avengers (1963) 35, 57-58 et 100, Sub-Mariner (1968) 8 et 14, Not Brand Echh! (1967) 12, Captain Marvel (1968) 19, X-Men (1963) 64, Chamber of Darkness (1969) 4, Amazing Adventures (1970) 8, Incredible Hulk (1968) 147, Fantastic Four (1961) 119 et 176, Dracula Lives! (1973) 1, Giant-Size Invaders (1975) 1 et Doctor Strange: Sorcerer Supreme (1988) 9, précédemment publiés dans IRON MAN : L'INTÉGRALE 1964-1966, AVENGERS : L'INTEGRALE 1966 et 1972, LES TRESORS DE MARVEL 3 et 8, CAPTAIN MARVEL : L'INTEGRALE 1969-1970, X-MEN : L'INTEGRALE 1969-1970, CONAN : L'INTEGRALE 1970-71, INHUMAINS : L'INTEGRALE 1967-1972, FANTASTIC FOUR : L'INTEGRALE 1972 et 1976, MARVEL OMNIBUS : TOMB OF DRACULA T03, Hulk 13, Eclipso 46 et 50 et inédits)

Prix : 50€