[Sorties Comics] Mercredi 24 Mai

Delcourt

Eric Powell - auteur de Chimichanga, Hillbilly et Les Seigneurs de la misère - est un des piliers du catalogue Contrebande. Nous le prouvons en rééditant sa série phare The Goon, dans cette intégrale prévue en cinq volumes.

La peur et la misère affligent la ville sans nom à la lisière du bois des mangeurs de chevaux. Une ancienne malédiction y attire les créatures les plus puissantes et les plus viles... Le Goon est le seul protecteur possible. Mais quand un ennemi que l'on croyait disparu refait surface, même le prêtre zombie est soumis à la volonté maléfique de son pouvoir...

