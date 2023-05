[Review VF] Fire Power tome 4

Robert Kirkman, le papa d’Invincible et Walking Dead, continue à nous raconter ses histoires d’arts martiaux dans la série Fire Power. Le tome 4 vient de sortir chez Delcourt, ouvrant une nouvelle voie pour la série.

Le tome 3 de Fire Power marquait une première conclusion pour son histoire. La série aurait presque pu s’arrêter là. Du coup, ce tome 4 débute calmement, avec un apparent retour à la normal pour la famille Johnson. Même si les évènements passés les ont marqués, ils retournent à leurs occupations du quotidien. Bien sûr, si la série continue encore, c’est qu’une menace rôde. La conjuration du serpent commence à s’attaquer à la famille, et l’ennemi se précise, d’une ampleur importante.

La narration est typique de Kirkman. Très bien écrite, l’histoire est parfois un peu bavarde et un peu lente. Le début de l’album déborde de bons sentiments, avec beaucoup de dialogues. L’écriture est bonne, et la lecture se fait très bien, mais les échanges sont peut-être un poil trop beaux pour être vrai. Ce début permet d’amener doucement les évènements à suivre, et surtout de marquer une pause bienvenue suite à l’action et aux combats sur lesquels se finissait le tome précédent.

Il y a tout de même quelques scènes d’action, et vers la fin du tome, le rythme accélère. Encore une fois, tout l’album est une montée en puissance, avec des révélations sur la menace qui annonce du lourd pour la suite. Si le tome 3 marquait la fin d’un arc narratif, ce tome 4 en relance un, avec des enjeux d’un niveau encore supérieur. La première grosse bataille arrive déjà dans cet album, qui est bien entendu à suivre. Toute la série semble finalement mener à l’affrontement qui devrait avoir lieu dans le prochain tome.

Au niveau du dessin, Chris Samnee est fidèle à lui-même, et participe grandement au charme de la série. Son trait simple, efficace et juste permet de nous raconter de manière fluide l’histoire. Finalement, tout est bien fait dans cette série qui offre une lecture agréable et posée. Son principale défaut est de ne pas être plus, car, comparée à Walking Dead ou Invincible, elle est bien moins marquante. Ce tome 4 relance tout de même la machine de bonne manière, et donne envie de lire la suite.