[Review VF] Stillwater tome 2

Après un excellent premier tome, Stillwater revient pour un deuxième album, toujours chez Delcourt. Nous allons voir si Chip Zdarsky arrive à transformer l’essai, et à maintenir la qualité de sa série qui sera composée de trois tomes.

Rappelons rapidement le contexte du récit. Stillwater est une ville américaine, et à l’intérieur de ses limites communal, les habitants y sont immortels. Ils ne peuvent pas mourir, et ne vieillissent pas. L’histoire reprend après l’explosion de l’Hôtel de ville. La ville sombre alors dans la violence, notamment à cause de la milice que Ted a permis de s’installer. Daniel, quant à lui, essaie de fuir, avec sa mère, Laura. La séparation en trois albums de la série n’impose aucun découpage, ce tome 2 prend donc directement la suite du précédent, sans temps mort.

L’album est parsemé de quelques flashbacks qui permet de travailler certains éléments de l’histoire. Ils permettent notamment de s’attarder sur les enfants de Stillwater qui prennent réellement de l’importance dans ce tome. En effet, ils sont enfants depuis des dizaines d’années, et sont condamnés à l’être. Leur manigance et leur rébellion sont au centre de l’album.

L’autre aspect de la série est sa violence, puisque du moment où il n’est pas possible de mourir, plus rien de la retient. La base du principe de la série a été énoncée dans le premier tome, et cette suite se concentre plus sur les interactions entre les personnages, leurs prises de pouvoir, leurs révoltes, et ce qu’ils veulent pour Stillwater. Du coup, ce tome 2 est clairement moins surprenant que le premier. Le récit continue à crédibiliser le fonctionnement de la ville, et contient son lot de rebondissements, mais les questionnements sur cette immortalité sont mis de côté.

L’aspect surnaturel est acquis depuis le tome 1, et à part à la fin du tome 2, il n’y a pas vraiment de nouveaux éléments à se mettre sous la dent. Cet album fait la transition entre les surprises du premier tome, et la conclusion qu’on espère marquante. La bonne nouvelle est que le tome 3 est tout juste sorti aux Etats-Unis, et il pourrait peut-être arriver chez Delcourt d’ici la fin de l’année.

Du côté des dessins, Ramon K. Perez fait du bon boulot. Son style irrégulier donne un aspect organique à ses dessins. Les visages sont bien personnalisés, ce qui permet de reconnaître assez facilement les nombreux personnages. Les planches sont bien construites, et l’action bien racontée. Stillwater est une très bonne série, et même si ce tome est moins marquant que le précédent, c’est vraiment le prochain et la conclusion qui jugera du niveau final de cette histoire.