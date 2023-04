Nouvelle bande-annonce pour The Flash !

Un petit peu moins de deux mois avant la sortie du prochain film DC, centré cette fois-ci sur Barry Allen , Flash !

Plus ou mois adapté de l'arc Flashpoint, le film met en scène Barry Allen qui se retrouvera dans un monde qu'il reconnait à peine. Il devra faire alors équipe avec Batman , Supergirl et un autre Barry pour tenter de réparer ce monde qui fera face à une menace bien connue des fans de Man of Steel .

The Flash , réalisé par Andy Muschietti, est prévu pour le 14 juin au cinéma.