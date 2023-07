Le super-héros Flash, Barry Allen, jongle entre son identité secrète et son emploi dans un laboratoire de l'identité judiciaire. Incapable de se remettre de certains événements passés (la mort de sa mère dont son père est à tort accusé), il se découvre la capacité de voyager dans le temps et l'utilise pour empêcher le meurtre de sa mère Nora. Mais il cause involontairement des changements qui ont pour conséquence la création d'un univers alternatif. Il se retrouve coincé dans ce nouvel univers dépourvu de méta-humains et dans lequel une version du Général Zod ressuscité menace à nouveau le sort de l'humanité. Il fait donc appel à son jeune alter-ego, à un Batman plus âgé et à Supergirl, une naufragée kryptonienne retenue prisonnière afin de sauver le monde de cette menace et de retourner dans son propre univers.