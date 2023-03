[Sorties Comics] Vendredi 17 Mars

Délirium



Pas de note

Pour cette nouvelle sélection d'histoires inédites de Judge Dredd, nous avons concocté pour tous les fans du juge le plus impassible de Mega-City One, une compilation indispensable d’histoires toutes écrites par Al Ewing (Immortal Hulk), l'un des scénaristes les plus originaux de la BD Britannique actuelle! Dans cette douzaine d'histoires, Judge Dredd va dispenser sans le moindre état d’âme une justice toujours aussi implacable aux "vermines" déchaînées de Mega City One: Mutants rebelles (qui rappelleront un certain groupe très populaire aux fans de comics), JO du sexe, figures populaires de blockbusters en série, etc. Aux dessins, nous retrouvons une compilation de "All-stars" de la nouvelle scène britannique, tels que John Higgins (Watchmen), Liam Sharp (Green Lantern, Wonder Woman). Humour noir et critique bien sentie, mais aussi action et polar futuriste sont une nouvelle fois au rendez-vous avec ce nouveau recueil consacré au personnage phare de la BD britannique et du magazine 2000 AD !

Prix : 22€