[Review VF] Godzilla vs Mighty Morphin Power Rangers

Godzilla vs Mighty Morphin Power Rangers est une mini-série en 5 parties publiée par IDW en version originale et proposée par Vestron en version française. Elle est écrite par Cullen Bunn (Magneto, Harrow County, The Sixth Gun) et dessinée par Freddie Williams II, habitué des crossovers interfranchises puisqu’on l’a déjà vu sur différentes séries Batman/TMNT, Injustice vs Masters of the Universe et He-Man/Thundercats.

La mini-série commence avec Rita et ses sbires qui trouvent un artefact lui permettant de voyager entre les dimensions afin de trouver une Terre qui ne soit pas protégée par les Power Rangers. Elle est surveillée par le Ranger Vert quand elle l’active et ils sont projetés dans un autre univers. Ils atterrissent dans une Angel Grove dévastée et se retrouvent au milieu d’un combat entre Godzilla et un autre monstre. Tandis que Tommy invoque son Dragonzord pour faire face aux monstres, Rita et ses acolytes pénètrent dans une sorte de vaisseau appartenant aux envahisseurs de la Planète X qui veulent prendre le contrôle de la Terre. Zordon informe les autres Rangers de la situation et les envoie chercher leur allié.

Si le premier numéro permet de poser les enjeux de la série, les quatre chapitre suivant seront une succession de combat entre Godzilla, d’autres Kaijus, les Zords, les monstres de Rita avec plusieurs face à face et des alliances diverses, tout cela jusqu’à l’arrivée du monstre final. A côté de ça, on peut suivre Rita qui tente de s’allier aux Xiliens (les envahisseurs de la Planète X) parce qu’ils ne contrôlent pas les monstres qu’ils invoquent, ce qu’elle peut faire. Mais elle a aussi son propre plan car c’est elle qui doit conquérir la Terre. D’ailleurs Tommy a un rôle à jouer dans cette partie et est plutôt mis de côté dans les combats, ce qui est assez surprenant. Le tout est au final plutôt bien mené, Bunn connaît les deux univers et s’en sert pour sortir pas mal de monstres. Les affrontements sont légions mais les retournements de situations et les changements d’alliances sont bien pensés. La partie avec Rita permet de se reposer tout en voyant les complots et permet d’annoncer les combats suivants.

Graphiquement, Freddie Williams II reste dans le style qu’on lui connait: pas incroyable sur les visages humains mais bien plus convaincant sur le reste. Heureusement, les visages sont rares dans la mini, on voit les rangers en civil sur une ou deux pages, et les Xiliens ou Rita passent plutôt bien avec leur casque ou lunettes. Par contre, les Kaijus et les zords rendent très bien. La colorisation d’Andrew Dalhouse aide aussi pas mal, mais la mise en scène des combats est top.

L'édition reste dans le format classique proposé par Vestron et propose une gallerie avec la dose de variant covers issues de la série. Il est juste dommage de ne pas avoir mis deux pages pour réunir les 5 variants connectées de Freddie Williams qui servent d'inter-chapitres.