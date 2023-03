[Sorties Comics] Mercredi 08 Mars

Panini Comics

Jonathan Hickman, Gerry Duggan, Pepe LArraz, Mahmud Asrar…



Autrefois, deux îles formaient une seule et même terre… Arrako et Krakoa. Au centre : l’Outremonde, régi par Opale Luna Saturnyne, qui organise un grand tournoi et demande à dix champions de chaque nation de se munir de dix épées légendaires …

(Contient les épisodes US X of Swords Creation (2020) 1, X-Factor (2020) 4, Wolverine (2020) 6, X-Force (2019) 13, Marauders (2019) 13, Hellions (2020) 5, New Mutants (2019) 13, Cable (2020) 5, Excalibur (2019) 13 et X-Men (2019) 13, précédemment publiés dans X OF SWORDS 1-2)

Prix : 32€