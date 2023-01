Nouvelle série pour les Gardiens de la Galaxie en 2023

Un nouveau film oblige, un nouveau relaunch se profile pour les Gardiens de la Galaxie pour coller à l’actualité cinématographique Marvel.

Plus d’un an après la fin du précédent volume par Al Ewing, on revient à une équipe plus proche des films comme le montre la première couverture, avec néanmoins des costumes très différents les uns des autres. (Drax en mode barbare, Star-Lord en CowBoy, etc.)

Au niveau de l’intrigue, l’équipe a été détruite il y a un an, trahie par l’un des leurs, lié à un mystérieux phénomène nommé Grootfall. Cela va amener les Gardiens restants dans les coins les plus reculés de l’univers, les amenant à découvrir de nouvelles civilisations et essayer de reconstruire le groupe si cela est encore possible.

Pour ce nouveau run on retrouve le duo d’auteurs prolifique Collin Kelly et Jackson Lanning, déjà à l'œuvre sur Captain America : Sentinel of Liberty. Ils seront accompagnés par Kev Walker (Thunderbolts) pour les dessins, qui est derrière les nouveaux designs des personnages.

Le 1er numéro sortira le 12 avril aux Etats-Unis.