Du changement pour les Gardiens de la Galaxie

Nouveau look, nouveau QG

En avril, les Gardiens de la Galaxie vont faire peau neuve. Un an après avoir pris les rênes de la série, Al Ewing lancera une "Nouvelle Ère Spatiale" chez Marvel Comics dans le numéro 13 de la série avec l'arrivée de Juan Frigeri, remplaçant ainsi Juann Cabal.

Comme l'explique le scénariste dans l'annonce, l'équipe va faire face à des menaces inédites de grande échelle qui vont l'obliger à revoir son fonctionnement. Les Gardiens ne seront plus qu'une simple famille de mercenaires et soldats mais une grande équipe de véritables super-héros qui répondront aux appels au secours venant de toute la galaxie, "qu'ils viennent d'une équipe d'explorateurs de planètes ou de l'Empereur Hulkling et de l'alliance Kree/Skrull".

Pour accompagner cette nouvelle ère, les Gardiens de la Galaxie auront droit à de nouveaux costumes, que nous pouvons apercevoir sur les différentes couvertures, de nouveaux équipiers et un nouveau quartier général, le minimum pour affronter "une crise qui secouera chaque planète de l'univers Marvel"...

Guardians of the Galaxy #13 sera disponible en avril avec des couvertures, respectivement, de Brett Booth, Ron Lim et Junggeun Yoon.