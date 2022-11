Spawn envahit les couvertures Image

Pour fêter ses 30 ans, Spawn, après ses couvertures DC, va squatter les couvertures Image Comics. Ce ne sont pas moins de 50 couvertures alternatives qui sont prévues. Vous avez un aperçu de 21 d'entre elles dans la galerie d'images ci-dessous.

Les couvertures concernent les titres :

3Keys #3 par David Messina

20th Century Men #5 par S. Morian

All Against All #1 par Caspar Wijngaard

Art Brut #1 par Martín Morazzo

Blood Stained Teeth #7 par Christian Ward

The Bone Orchard Mythos: Ten Thousand Black Feathers #4 par Andrea Sorrentino

Creepshow #4 par Javi Fernandez

Dark Ride #3 par Andrei Bressan & Adriano Lucas

The Dead Lucky #5 par French Carlomango

The Deadliest Bouquet #5 par Chris Campana & Tom Chu

The Department of Truth: The Wild Fictions Special par Martin Simmonds

Do A Powerbomb #7 par Daniel Warren Johnson

Eight Billion Genies #7 par Ryan Browne

Flawed #4

Golden Rage #5 par Lauren Knight

Gospel #2 par Will Morris

Hell To Pay #2 par Will Sliney

Hexware #1 par Tim Seeley & Valentina Cuomo

Hitomi #3 par Ashley Wood

I Hate Fairyland #2 par Skottie Young

Ice Cream Man #33 par Martin Morazzo

Image! #9 par John McCrea

Junkyard Joe #3 par Gary Frank

Kaya #3 par Wes Craig

Killadelphia #26

Kroma #2 par Lorenzo De Felici

Little Monsters #8 par Dustin Nguyen

Love Everlasting #5 par Elsa Charterrier

Lovesick #3 par Luana Vecchio

Manifest Destiny #48 par Matthew Roberts & Owen Gieni

Night Club #1

Nita Hawes’ Nightmare Blog #11

Nocterra: Val Special par Tony S. Daniel

Plush #2 par Daniel Hillyard

Radiant Black #20 par Jonathan Glapion

Radiant Black #20 par Marcelo Costa

Radiant Pink #1 par Emma Kubert

Rogue Sun #9 par Marco Renna

Shirtless Bear Fighter 2 #5 par Matteo Scalera

Starhenge #6 par Liam Sharp

That Texas Blood #20 par Jacob Phillips

Undiscovered Country #22 par Giuseppe Camuncoli

Unnatural #5 par Ennio Bufi & Andrea Meloni

Vanish #4 par Ryan Stegman

Voyagis #3 par Sumeyye Kesgin

The Walking Dead Deluxe #52 par David Finch & Dave McCaig

The Walking Dead Deluxe #53 par David Finch & Dave McCaig

What's The Furthest Place From Here? #9 par Tyler Boss