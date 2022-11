Spawn fait équipe avec des personnages de DC pour des variant covers

MAJ : CBR a eu accès de nouvelles couvertures alternatives mettant en scène Spawn avec des personnages de DC. Vous trouverez donc dans la galerie d'images ci-dessous les oeuvres de Clay Mann et Tomeu Morey pour Batman #130, de Dan Mora et Morey pour Superman : Kal-El Returns #1, de Ben Oliver pour WildC.A.T.s #2, de Ryan Sook pour Superman : Son of Kal-El #18, de Tony Daniel et Morey pour The Joker : The Man Who Stopped Laughing #3 et de Javi Fernandez et Morey pour Nightwing #99, en plus des quatre précédentes.

Petit événement de cette fin d'année dans le monde des comics, la publication de Batman/Spawn se rapproche à grands pas et il semble que DC Comics ait obtenu un peu plus de Spawn dans son deal avec Todd McFarlane. En effet, le personnage de la maison Image Comics fera l'objet d'une série de variant covers qui orneront plusieurs numéros en décembre.

Spawn fera alors équipe avec bon nombre de personnages DC sur ces couvertures spéciales illustrées par des noms reconnus de l'industrie. CBR a révélé quatre d'entre elles mettant en scène la rencontre d'Al Simmons et d'héroïnes de la Distinguée Concurrence.

Les fans pourront donc retrouver au cours du mois de décembre ces team-ups inédits en couverture d'Harley Quinn #25 par Kael Ngu, Wonder Woman #794 par Jim Cheung, Catwoman #50 par David Marquez et Poison Ivy #7 par David Nakayama. Le crossover Batman/Spawn est prévu quant à lui pour le 13 décembre.