[Review VF] Batman Le Film 1989

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Batman, Le Film 1989, écrit par Dennis O'Neil, et dessiné par Jerry Ordway. Il est sorti le 10 novembre pour 16 euros. Il contient le titre US Batman - The 1989 Movie Adaptation Deluxe Edition.

Depuis le meurtre de ses parents, Bruce Wayne s'est juré de se venger en éradiquant le crime dans sa ville et en se parant du costume du Chevalier Noir . Pour réussir, il va bientôt devoir affronter celui qui deviendra l'un de ses plus redoutables ennemis : un certain Jack Napier , le bras droit du parrain de la pègre de Gotham. Batman ne tarde alors pas à découvrir que son adversaire est étroitement lié à son destin...

Voici l’arrivée d’un projet tant attendu en France. Déjà annoncé en 2019 pour les 80 ans de Batman et les 30 ans du film Batman par Tim Burton, mais reporté par l’éditeur pour des raisons indépendantes de sa volonté, voici qu’arrive enfin l’adaptation comics du film Batman de 1989. Après une introduction sur le contexte de création du film, de l’adaptation en comics ainsi que de l’impact qu’il a eu sur les films de Super-héros, qui est au passage fort intéressant à lire et riche en information, on entre dans le vif du sujet.

Première chose à savoir, si vous avez déjà vu le film, vous ne serez pas dépaysé par cette adaptation. Elle est très fidèle au film et adapte les scènes les plus importantes avec un bon degré de fidélité. Toutefois certaines choses changent évidemment, certains évènements se déroulent plus rapidement et l’adaptation comporte une ou deux scènes inédites mais c’est tout. C’est ce qui est dommage, on aurait pu s’attendre à de l’inédit, mais au final il y en a très peu. Pour quelqu'un qui n'a jamais vu le film, c'est un bon récit à lire.

Le reproche qu’on pourrait faire c’est que cette adaptation…est courte. Néanmoins, ce n'est pas non plus un gros défaut. L’adaptation est très bien conçue pour le format comics en accélérant certains moments du film pour qu’ils passent avec le format. Elle n'ajoute pas des scènes qui auraient pu s'avérer inutiles. Toutefois un défaut inhérent au format papier, c’est qu’on n’a plus le jeu des acteurs qui rendait l’interprétation de certains personnages mémorables, il ne reste que le texte et les dessins pour mettre en visage le jeu des acteurs.

La seconde partie du comics est composée des crayonnés du récit, ce qui n’a pas grand intérêt sauf si vous voulez revoir le récit sans les couleurs et en profiter pour lire le récit en anglais pour vous faire des comparaisons sur comment le traducteur à traduit tel mot, ce qui permet de voir qu’on est beaucoup plus vulgaire dans les traductions françaises que dans le texte original.

Enfin le dessin fait partie des principaux intérêt de ce comics. Cette adaptation est dessinée par nulle autre que Jerry Ordway, connu pour All-Star Squadron ou Justice Society of America. Il livre un travail très réussi avec un style toujours aussi détaillé qui reproduit avec fidélité les visages des acteurs, leurs costumes ainsi que la ville de Gotham City, sombre et brumeuse.