[Sorties Comics] Vendredi 04 Novembre

Urban Comics

Alors que la Porte du Péril menace de s'ouvrir et de déverser ses dangers dans le monde des Hommes, la tension monte entre les différents clans Amazones. Les Bana-Mighdall considèrent la reine Nubia de Themyscira trop faible, et demandent leur tribut : l'Île de Themyscira. Les Esquecida, parmi lesquelles la Wonder Girl Yara Flor, veulent également leur place à la table des décisions. Le ton monte et la guerre des clans semble inévitable, à moins que la plus ancestrale des traditions Amazones, le Tournoi, puisse mettre tout le monde d'accord. Qui sera la combattante la plus brave et la plus féroce, digne de devenir la Championne et la représentante de toutes les Amazones ?

Contenu vo : Road to Trial of the Amazons +Trial of the Amazons #1-2 + Nubia & The Amazons #6 + Wonder Woman #785 + Trial of the Amazons : Wonder Girl #1-2

Prix : 21€