[Sorties Comics] Mercredi 02 Novembre

Panini Comics



Pas de note

Marv Wolfman, Gerry Conway, Gene Colan, Neal Adams…



Le procès des Sorcières de Salem, la Révolution française et la guerre de Sécession, voilà autant d'événements historiques survenus pendant la longue existence de Dracula. Découvrez la suite des journaux du Seigneur des Ténèbres et son rôle dans tous ces événements.

(Contient les épisodes US Tomb of Dracula (1979) 1-6, Dracula Lives! (1973) 1-13, Legion of Monsters (1975) 1 (Dracula), Savage Sword of Conan (1974) 26 (II) et Frankenstein Monster (1973) 7-9, précédemment publiés dans L'Echo des Savanes Spécial USA 23, Terreur de Dracula 1-3, Frankenstein 4 et inédits)

Prix : 80€